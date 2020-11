Uczniowie, seniorzy i bezrobotni będą się szkolić

Mniej bezrobotnych na terenie LGD Puszcza Knyszyńska i LGD Kraina Mlekiem Płynąca

To główny cel dwóch projektów, które otrzymały dofinansowanie. Pierwszy z nich obejmie 30 osób (zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) zamieszkujących gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Jasionówka, Juchnowiec Kościelny, Knyszyn, Michałowo, Supraśl, Wasilków oraz gminę Zabłudów.

Drugi projekt obejmie 10 osób (zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) zamieszkujących gminy Grabowo, Kolno, Mały Płock, Nowogród, Stawiski, Turośl i gminę Zbójna.

Zrekrutowane osoby zamieszkujące wyżej wymienione gminy zostaną objęte kompleksową ofertą, dzięki której wzrośnie ich gotowość do podjęcia zatrudnienia, zwiększenie szans na rynku pracy czy przyjęcie bardziej aktywnych postaw w lokalnej społeczności. Zadania podjęte w projekcie to m. in. poradnictwo psychologiczne, udział w szkoleniach, stażach, kursach w zależności od potrzeb uczestników projektu.

Projekt zgłoszony do lokalnej grupy działania Puszcza Knyszyńska uzyskał wsparcie w wysokości ponad 400 tys. zł. a projekt lokalnej grupy Kraina Mlekiem Płynąca blisko 90 tys. zł. Te dwa projekty będą realizowane w partnerstwie pomiędzy Stowarzyszeniem na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym HOLOS, a firmą Cognitio - Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń.

Nauczanie przez eksperymentowanie w Gminie Sokółka

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance będą korzystać z nowej pracowni przyrodniczej i innowacyjnych zajęć. Pracownia ta będzie utworzona w ramach projektu realizowanego przez gminę Sokółka. Będzie nim objętych 45 uczniów i 7 nauczycieli, którzy przejdą szkolenia z metody eksperymentu i prowadzenia zajęć interdyscyplinarnych.

Uczniowie wezmą udział w praktycznych zajęciach matematyczno-przyrodniczych oraz wyjazdach edukacyjnych, które przyczynią się do wzbudzenia wśród uczniów pasji do przyrody, nawyku szukania różnych rozwiązań, pobudzą u uczniów kreatywność, wyobraźnię i twórcze myślenie. Polepszenie warunków nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych nastąpi również poprzez zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia doświadczeń, obserwacji i eksperymentów.

Na ten cel gmina Sokółka uzyskała blisko 130 tys. zł a projekt brał udział w konkursie zorganizowanym przez lokalną grupę działania Szlak Tatarski.

Większa aktywność osób 60+ w gminie Rudka

Projekt gminy Rudka ma na celu wsparcie i aktywizację 20 osób powyżej 60 roku życia. Będzie on polegać na zwiększeniu liczby miejsc w istniejącym Klubie Seniora. A w ramach projektu będą realizowane: działania opiekuńcze, wspierające i aktywizacyjne osób starszych w lokalnej społeczności. Projekt przyczyni się do przeciwdziałania wykluczeniu, osamotnieniu i marginalizacji osób starszych. Funkcjonowanie Klubu Seniora w ramach projektu jest odpowiedzią na potrzebę istnienia miejsca spotkań osób starszych, które ze względu na wiele czynników, w tym wiek, niepełnosprawność bądź stan zdrowia są osobami wymagającymi opieki lub wsparcia. Projekt będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudce. Został on zgłoszony do konkursu organizowanego przez lokalną grupę działania Brama na Podlaskie i uzyskał wsparcie w wysokości blisko 180 tys. zł.

Całkowita wartość wszystkich wspartych projektów to ponad 860 tys. zł a wartość wszystkich przyznanych dziś dotacji to ponad 800 tys. zł. Dotacje na te wszystkie projekty pochodzą z puli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Edyta Chodakowska - Kieżel, Departament Rozwoju Regionalnego, UMWP