Stabilny i prorozwojowy – taki ma być budżet Województwa Podlaskiego na 2021 rok

- Określając przygotowany budżet jednym zdaniem można powiedzieć, że jest stabilny i prorozwojowy. Stabilny, bo utrzymujemy praktycznie wszystkie działania, które były planowane i realizowane w 2020 r., a prorozwojowy bo przeznaczamy w niektórych dziedzinach dodatkowe środki finansowe – wyjaśnił marszałek Kosicki.

Dochody i wydatki budżetowe, mniejszy deficyt

Niespełna 546 mln zł – na taką wysokość planuje się dochody budżetu w przyszłym roku. Z kolei wydatki mają wynieść ponad 643 mln zł, a to oznacza mniejszy niż w roku bieżącym deficyt.

- Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 47 094 330 zł, wolnych środków 40 943 001 zł, przychodów wynikających z rozliczenia środków na realizacje zadań z udziałem środków UE to jest 3 367 600 zł, a także ze spłat pożyczek udzielonych w ubiegłych latach na kwotę 5 869 868 zł – informował Paweł Jungerman.

Jak dodał, w budżecie planuje się utworzenie różnego rodzaju rezerw. W tym kryzysową i ogólną wynoszące po 5 mln zł.

Powstanie fundusz wsparcia gmin i powiatów

Trzecią z rezerw ma być 10-milionowy fundusz wsparcia gmin i powiatów. W założeniu ma on na celu pomoc w realizacji różnych inwestycji poszczególnych samorządów.

- Wielokrotnie, jako Zarząd Województwa Podlaskiego, zapowiadaliśmy wsparcie dla samorządów niższego szczebla. To bardzo ważne, aby mogły one korzystać z dodatkowych pieniędzy na rozwój. Obiecaliśmy, że fundusz powstanie i słowa dotrzymujemy – podkreślił marszałek Kosicki.

Więcej pieniędzy na transport i inwestycje drogowe

Więcej funduszy w porównaniu z br. ma być przeznaczonych na transport. Na realizację krajowych pasażerskich przewozów kolejowych przewidziano kwotę 38 mln zł (w roku 2020 było to ponad 30 mln zł). Z kolei 15 mln zł z przeznaczeniem na transport kołowy pozwoli spółce PKS Nova na zrealizowanie połączeń o długości 4 mln km.

- To są rekordowe kwoty, nigdy takich nie było – zaznaczył marszałek Kosicki.

Samorząd Województwa Podlaskiego zamierza utrzymać wysokie wydatki na remonty dróg wojewódzkich. Podobnie jak w ubiegłym roku na ten cel zapisano 40 mln zł. Spory wzrost planowany jest w części budżetu przeznaczonej na wkłady własne do inwestycji drogowych. Ma to być ponad 67 mln zł, gdzie w 2020 r. była to kwota niespełna 46 mln zł. Na tym samym poziomie - 13 mln zł – planuje się wydatki na utrzymanie dróg wojewódzkich.

Większe wsparcie ochrony zdrowia, kultury fizycznej i kultury

Jednostki ochrony zdrowia nadzorowane przez samorząd województwa mają być wsparte w przyszłym roku kwotą ponad 25 mln zł. To duża zmiana – w ubiegłorocznym budżecie na ten cel przewidziano niespełna 17 mln zł. Jak wyjaśniał marszałek Kosicki, ponad 8 mln z tej puli to pieniądze z przeznaczeniem na wkłady własne w inwestycjach z Funduszy Europejskich.

Również więcej środków wesprze kulturę fizyczną i sport w naszym regonie. W 2021 r. przewidziane są wydatki w wysokości ponad 4,8 mln zł na kulturę fizyczną, w tym dotacje na sport - 4 mln zł. Dla porównania, w zeszłym roku było to odpowiednio ponad 3,4 mln zł i 1,5 mln zł.

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego pochłoną niespełna 75 mln zł. Część z tych pieniędzy, a dokładnie 10,5 mln zł, wesprze przebudowę, rozbudowę i remont Teatru Dramatycznego w Białymstoku.

Utrzymane dotacje na OSP, zabytki, rolnictwo i kulturę wsi

- Utrzymujemy nasze sztandarowe projekty dotyczące straży pożarnych i zabytków – zaznaczył Artur Kosicki.

Oznacza to, że środki finansowe zaplanowane na wydatki na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, umundurowania oraz modernizacji wyposażenia jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w województwie podlaskim wyniosą 2 mln zł. Taka sama kwota jest zapisana w budżecie z przeznaczeniem na ochronę zabytków.

Marszałek Kosicki zapewnił także o kontynuacji programów związanych z obszarami wiejskimi. To m.in. 600 tys. zł na Program Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego, 250 tys. na program skierowany do kół gospodyń wiejskich, 150 tys. zł na wsparcie pszczelarstwa.

Najważniejsze inwestycje

W 2021 r. nadal będą realizowane, rozpoczęte już wcześniej inwestycje samorządowe. M.in. za kwotę ponad 1 mln zł kontynuowana będzie modernizacja budynku urzędu marszałkowskiego przy ul. Kilińskiego 16.

Mówiąc o szeregu planowanych inwestycji drogowych marszałek Kosicki podkreślił, że samorząd zamierza poszukiwać funduszy m.in. w programach rządowych.

- Będziemy się przyglądali jakie programy finansowane z budżetu państwa będą się pojawiać i tam również będziemy szukali źródeł finansowania – zapewnił marszałek. – Chcemy, żeby 2021 r. był taki sam jak rok bieżący, a w zakresie wydatków na niektóre dziedziny nawet lepszy.

Pierwsze czytanie budżetu odbędzie się już na najbliższej grudniowej sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego.

tekst: Małgorzata Sawicka, fot. Mateusz Duchnowski