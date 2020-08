Sejny i Zambrów stawiają na nowe inwestycje

Projekty Sejn (dotacja: 2,8 mln zł) i Zambrowa (dotacja: 2,4 mln zł) obejmą takie działania jak: budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie dróg wewnętrznych oraz wykonanie oświetlenia ulicznego.

Tak uzbrojone tereny mają za zadanie przyciągnąć innowacyjne firmy, które skorzystają z infrastruktury tych terenów i będą prowadzić tu działalność.

Korzyści dla mieszkańców

Oba projekty to realne korzyści nie tylko dla inwestorów ale przede wszystkim dla mieszkańców. To dodatkowe wpływy z podatków, miejsca pracy dla mieszkańców – a co za tym idzie – zmniejszenie liczby osób bezrobotnych.

To również dodatkowe kontrakty dla lokalnych firm współpracujących z inwestorami.

Przedsiębiorstwa, które skorzystają z przygotowanych terenów mogą liczyć na wsparcie samorządów i ich zaangażowanie, nie tylko na początkowym etapie współpracy, ale także

w późniejszym okresie ich funkcjonowania.



Edyta Chodakowska-Kieżel, Departament Rozwoju Regionalnego, UMWP