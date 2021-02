Prawie 3 mln zł dla firm na produkty przyjazne środowisku

Kolejne dwie firmy z listy rezerwowej – PPHU Jerzy Siemionczyk oraz Ameropl Karton – uzyskają dotacje na produkcję nowatorskich w skali kraju artykułów.

- Wprowadzanie na rynek nowych, innowacyjnych produktów pomaga w zwiększaniu konkurencyjności firm. Rozwój i podniesienie konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw są kluczowe dla gospodarki naszego regionu. Cieszę się, że przedsiębiorcy prowadzą biznes, dbając jednocześnie o środowisko naturalne. To kierunek, w którym powinniśmy podążać – podkreśla Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Więcej ekologicznych produktów w Podlaskiem

Celem projektu białostockiej firmy PPHU Jerzy Siemionczyk jest wdrożenie do produkcji innowacyjnej odżywki białkowej o naturalnym składzie z przeznaczeniem dla sportowców oraz osób aktywnych. Będzie to nowy produkt, wytwarzany przy zastosowaniu rozwiązań przyjaznych środowisku. W tym celu zostanie zbudowana nowa hala produkcyjno-magazynowa, zakupione zostaną specjalistyczne maszyny oraz oprogramowanie do obliczania tabeli wartości odżywczej mieszanki na podstawie nowej receptury. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 2,5 mln zł, z czego dotacja to ponad 1 mln zł.

Z kolei firma Ameropl Karton rozpocznie produkcję ekotoreb, pochodzących w 100 proc. z makulatury. Pomysł zrodził się w wyniku współpracy z Instytutem Innowacji Politechniki Białostockiej. W ramach jego realizacji zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt, niezbędny m.in. przy produkcji tektury falistej 3D. Przedsiębiorstwo zainwestuje także w nieopatentowaną wiedzę z tego zakresu. 3,4 mln zł – to wartość całej inwestycji. Przyznana dotacja wynosi ponad 1,8 mln zł.



Powyższe projekty brały udział w konkursie w ramach Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, który odbył się w terminie od 31.10.2019 do 31.01.2020. Całkowita wartość wspartych projektów to prawie 6 mln zł, a wartość przyznanych dotacji to blisko 3 mln zł.



Więcej informacji o zakończonym konkursie.



Już ponad 92 mln zł dla firm produkcyjnych



Czwartkowe dotacje to tylko ułamek funduszy przyznanych 27 podlaskim przedsiębiorcom w ramach ostatniego konkursu na inwestycje produkcyjne. Do tej pory firmy z regionu wsparto już rekordową kwotą 92 mln zł – m.in. na zakup nowoczesnego sprzętu, zmianę przestarzałego procesu produkcji czy wprowadzanie na rynek nowych produktów.



tekst: Edyta Chodakowska-Kieżel, Departament Rozwoju Regionalnego, UMWP

oprac.: Anna Augustynowicz