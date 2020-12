Ponad 1,3 mln zł na zabytki, oświetlenie uliczne i pomoc dla dzieci zagrożonych ubóstwem

- Wybrane do dofinansowania projekty są efektem konkursów organizowanych przez Lokalne Grupy Działania Puszcza Białowieska oraz Puszcza Knyszyńska – mówi marszałek Artur Kosicki. – Warto docenić zaangażowanie samorządów i innych podmiotów, które chcą poprawiać jakość życia mieszkańców, a także zadbać o dziedzictwo kulturowe, po to by móc je przekazać kolejnym pokoleniom. Dobrze, że pomagają w tym fundusze europejskie, które w naszym programie regionalnym są właśnie skierowane bezpośrednio na wsparcie przedsięwzięć realizowanych z myślą o lokalnych społecznościach – podkreśla.

Brama Carska do remontu

Remont przywróci świetność jedynej pozostałości po carskim pałacu w Białowieży – zabytkowej bramie carskiej z końca XIX wieku. Białowieski Park Narodowy otrzyma na ten cel blisko 380 tys. zł. Ta jedna z wizytówek BPN, położona w atrakcyjnej lokalizacji, dzięki renowacji będzie wykorzystywana w przyszłości do organizowania wystaw prezentujących historię Białowieży z czasów carskich.

Odnowione ikony w cerkwi w Łosińce

Z kolei 85 tys. zł dotacji unijnej wesprze Parafię Prawosławną p.w. Św. Apostoła Jakuba s. Alfeusza w Łosińce. Pieniądze zostaną przeznaczone na zachowanie siedmiu ikon, które wymagają pilnej konserwacji ze względu na postępującą degradację. Ikony są wpisane do rejestru zabytków, a ich wyeksponowanie wewnątrz cerkwi podniesie atrakcyjność obiektu położonego na Podlaskim Szlaku Świątyń Prawosławnych.

Remont w Cerkwi w Michałowie

Parafia Prawosławna pod wezwaniem Św. Mikołaja Cudotwórcy w Michałowie otrzyma 150 tys. zł z funduszy UE na wykonanie robót budowlano – montażowych. Obejmą one wymianę posadzki przedsionka i nawy oraz montaż instalacji ogrzewania podłogowego. Dzięki tej inwestycji poprawi się znacznie komfort korzystania z obiektu przez wiernych parafii.

Nowe oblicze zabytkowej kaplicy

Dofinansowanie w wysokości 130 tys. zł na remont kaplicy trafi do Parafii Rzymskokatolickiej pw. Miłosierdzia Bożego. Kaplica znajduje się w Pogorzałkach, w gminie Dobrzyniewo Duże. W planach jest wiele prac remontowo-budowlanych, m. in. renowacja ścian elewacyjnych kaplicy, okien, drzwi, remont więźby dachowej oraz odnowienie sygnaturki na dachu kaplicy w oparciu o przekaz historyczny.

Czystsze powietrze w gminie Czeremcha

Taki efekt zapewni realizacja projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czeremcha”. Samorząd na ten cel otrzyma prawie 420 tys. zł, które zostanie przeznaczone na zmodernizowanie 595 punktów oświetlenia ulicznego. Realizacja inwestycji to same korzyści: oszczędności w budżecie z tytułu mniejszych opłat za energię oraz mniej zanieczyszczeń w powietrzu.





Równe szanse dla dzieci z Zabłudowa

Placówka Wsparcia Dziennego w Zabłudowie poszerzy ofertę zajęć do dodatkowe, specjalistyczne zajęcia skierowane do korzystających z niej dzieci. Łącznie projektem zostanie objętych 30 dzieci oraz 10 rodziców (będą to m.in. osoby bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, osoby z niepełnosprawnością i rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością). Uczestnicy projektu skorzystają m.in. z zajęć rozwijających umiejętności, warsztatów dla rodziców, spotkań integracyjnych rodziców i dzieci oraz ciekawych wycieczek. Przedsięwzięcie zrealizuje Stowarzyszenie Społeczno-Edukacyjne PANORAMA, które otrzymało na ten cel prawie 150 tys. zł.

Wartość wszystkich przyznanych dziś dotacji UE to ponad 1,3 mln zł. Wsparcie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. Ogólna wartość wszystkich projektów to 1,8 mln zł.