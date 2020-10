Niemal 1,5 mln zł na potrzeby lokalne

Toksyczny azbest na dachu to już nie problem mieszkańców Siemiatycz. Na ten cel gmina Siemiatycze otrzyma ponad 80 tys. zł. Właściciele 119 nieruchomości z terenu gminy, będą mieli zapewniony jego odbiór, przetransportowanie i unieszkodliwienie. Ten projekt będzie realizowany w 1. półroczu 2021, brał on udział w konkursie ogłoszonym przez lokalna grupę działania Tygiel Doliny Bugu.

Generalny remont przejdzie Miejskie Przedszkole nr 5 w Zambrowie. Na ten cel otrzyma ponad 1 mln zł. W wyniku prac budowlanych powstaną dwie nowe sale wychowania przedszkolnego, a remont sali gimnastycznej pozwoli zwiększyć jej wykorzystanie na cele przedszkolne. Ponadto budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, m. in. zostanie wyposażony w schodołaz. Założenia projektu są odpowiedzią na potrzeby mieszkańców – powstanie 47 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, co umożliwi wielu rodzicom podjęcie aktywności zawodowej. Projekt został zgłoszony do konkursu organizowanego przez lokalną grupę działania Brama na Podlasie.

Gmina Sokółka inwestuje w kompetencje swoich najmłodszych mieszkańców. Przyznaną dotację w wysokości ponad 100 tys. zł przeznaczy na dodatkowe, bezpłatne zajęcia dla dzieci z Przedszkola nr 1 w Sokółce oraz pomoce i sprzęt dydaktyczny. Dzięki takim zajęciom jak "Mądroboty", "Kulinarna Przygoda", "Być badaczem" oraz "Skaczące nutki" u dzieci rozwinięte zostaną kompetencje informatyczne, matematyczne, przyrodnicze, kreatywność, współpraca w grupie i przedsiębiorczość. Projekt został złożony do lokalnej grupy działania Szlak Tatarski.

Powstaną też cztery nowe kluby seniora w gminie Kolno, które wesprą 40 starszych mieszkańców gminy (niesamodzielnych, niepełnosprawnych). Do pracy w klubach zostaną zaangażowane cztery osoby – specjaliści–animatorzy do prowadzenia zajęć specjalistycznych. Na ten cel gmina Kolno otrzymała ponad 200 tys. zł. w ramach konkursu organizowanego przez lokalną grupę działania Kraina Mlekiem Płynąca. Projekt będzie realizować Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie.

Całkowita wartość wszystkich wspartych projektów to prawie 3,2 mln zł, a przyznane dofinansowanie to niemal 1,5 mln zł. Realizacja projektów jest możliwa dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Edyta Chodakowska-Kieżel, Departament Rozwoju Regionalnego, UMWP

fot. archiwum/Marcin Nawrocki