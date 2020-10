MarszałekWszystkichGmin - Jasionówka

Pierwszym punktem wizyty było spotkanie z radnymi gminy i wójtem Leszkiem Zawadzkim.

- Jesteśmy w trakcie realizacji projektu #MarszałekWszystkichGmin. Nasz cel to przede wszystkim wysłuchać i zapoznać się z kwestiami, które Państwa dręczą, z problemami, które być może jesteśmy w stanie rozwiązać, ale i też nakreślić pewne zadania na przyszłość – mówił Artur Kosicki. - Zaczynamy od tych najmniejszych jednostek administracyjnych, czyli od gmin, bo tam są największe potrzeby i chcemy tym potrzebom sprostać. Zaktualizowaliśmy Strategię Rozwoju Województwa Podlaskiego, teraz przechodzimy - wspólnie z radnymi i zarządem województwa - do realizowania kwestii, które tam zapisaliśmy. Chcemy, żeby fundusze, które będą do Państwa docierały, mogły na siebie zapracować - to jest dla nas najważniejsze – podkreślał marszałek.