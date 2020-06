Kolejne 35 mln zł wsparcia z Podlaskiego Pakietu Gospodarczego dla podlaskich firm

- Jako Zarząd Województwa przygotowaliśmy kolejną część Podlaskiego Pakietu Gospodarczego - informuje Artur Kosicki - Marszałek Województwa Podlaskiego. Tym razem do dyspozycji mikro i małych firm, a także osób samozatrudnionych jest 35 mln zł z funduszy unijnych. Warto podkreślić, że są to bezzwrotne dotacje na sfinansowanie kapitału obrotowego, a więc realne wsparcie dla firm, które zanotowały spadek obrotów w związku z pandemią koronawirusa - dodaje.

Z dofinansowania będą mogły skorzystać mikro- i małe przedsiębiorstwa z województwa podlaskiego, w tym samozatrudnieni, którzy prowadzili działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Wsparcie udzielane będzie w formie jednorazowej dotacji bezzwrotnej; maksymalnie na trzy miesiące, konieczne będzie utrzymanie działalności przedsiębiorstwa w tym okresie. Wyliczane będzie według stawek, w zależności od liczby pracowników, np. osoba samozatrudniona otrzyma 7 845,11 zł miesięcznie (na trzy miesiące 23 535,33 zł), a przedsiębiorca zatrudniający 20 pracowników – 35 084,40 zł miesięcznie (na trzy miesiące 105 253,20 zł).

Aby móc z niego skorzystać, konieczne jest spełnienie dwóch warunków: firma musi odnotować spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30 proc. w okresie wybranego jednego miesiąca w 2020 roku, począwszy od marca 2020 roku, w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku, czyli np. obroty w marcu 2020 roku w porównaniu do obrotów w marcu 2019 roku lub w lutym 2020 roku i spadek ten musi mieć związek z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19.

Nabór został ogłoszony w poniedziałek (15.06). Przedsiębiorcy mają tydzień na zapoznanie się z jego zasadami. Po czym, 22 czerwca, o godz. 8.00 zostanie uruchomiona możliwość składania wniosków poprzez generator wniosków aplikacyjnych. Więcej informacji na stronie wrotapodlasia.pl/dotacja. O przyznaniu dotacji decyduje kolejność zgłoszeń.

red. Cezary Rutkowski

fot. Małgorzata Sawicka