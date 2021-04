Dzięki wsparciu samorządu województwa w Grabówce powstanie Miejsce Pamięci Narodowej

Będzie to miejsce pamięci poświęcone ofiarom masowych egzekucji z lat 1941-1944 zlokalizowane na terenie, na którym znajduje się cmentarz z mogiłami zbiorowymi.

- Miejsca pamięci należy godnie uhonorować i upamiętnić tak, by informacja o tym, co się wydarzyło na tych terenach, była przekazywana następnym pokoleniom – mówił o przedsięwzięciu marszałek Artur Kosicki. – To dobrze, że mieszkańcy województwa podlaskiego będą mieli takie miejsce, gdzie będzie kultywowana pamięć o ofiarach, które naród polski złożył podczas II wojny światowej.