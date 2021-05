Dotacje dla gmin Narewka, Hajnówka, Orla i miasta Zambrów

Te projekty zostały wyłonione w konkursach, organizowanych przez Lokalne Grupy Działania „Puszcza Białowieska" oraz "Brama na Podlasie". Koszt ich realizacji wynosi 3,7 mln zł, a dofinansowanie z funduszy europejskich pokryje 2,4 mln zł.

Klub fitness w Narewce

Gmina Narewka otrzyma dotację w wysokości blisko 950 tys. zł na utworzenie centrum sportu i edukacji. Powstanie ono w budynku gospodarczym, zlokalizowanym w sąsiedztwie stadionu w Narewce. Obiekt przejdzie gruntowny remont.



Na piętrze powstanie przestrzeń do ćwiczeń i klub fitness, natomiast parter będzie dostosowany do celów edukacyjno-szkoleniowych - będą tam prowadzone m.in. zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu taktyki gry w sportach zespołowych. W ramach projektu zostaną kupione meble do części szkoleniowo-edukacyjnej oraz sprzęt sportowy do klubu fitness i siłowni.



W centrum będzie się również odbywała rehabilitacja i fizjoterapia. Koszt realizacji tej inwestycji wyniesie 2,1 mln zł.

Nowy skwer w centrum Hajnówki

Gmina miejska Hajnówka zagospodaruje skwer im. Dymitra Wasilewskiego w centrum miasta, niedaleko budynku starostwa powiatowego i urzędu miasta. Zajmuje on 0,55 ha powierzchni. W ramach projektu teren zostanie uporządkowany, zasadzona będzie zieleń, ułożone nowe alejki, pojawią się też elementy małej architektury (ławki, lampy). Inwestycja ma kosztować 1 mln zł, a dotacja pokryje 850 tys. zł.



Jest to część dużego projektu rewitalizacyjnego pn.: Hajnówka OdNova, który realizuje gmina Hajnówka. Zakłada on zmianę funkcji obiektów i terenów zdegradowanych na promocyjne i integracyjne. W jego ramach powstał już np. kompleks sportowo-kulturalny, na który składa się stadion, boiska, korty tenisowe, baseny, a także plac do organizacji plenerowych potańcówek i rodzinna strefa z placem zabaw.

- To bardzo ważne inicjatywy, które znacznie poprawią jakość życia w gminie. Powstaną miejsca do rekreacji i wypoczynku, które stanowią ważny czynnik w integracji społeczności lokalnych - zaznacza Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Droga do samodzielności w Orli

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska w partnerstwie z gminą Orla zrealizuje projekt skierowany do 15 osób starszych i niesamodzielnych z terenu gminy. Skorzystają one z opieki specjalistów: pracownika socjalnego, fizjoterapeuty, psychologa, lekarza. Otrzymają także zasiłki i pomoc materialną. Zaoferowane wsparcie ma się przełożyć na wzrost aktywności życiowej uczestników projektu.

Poza tym, w ramach tego przedsięwzięcia trzy osoby wezmą udział w szkoleniach na asystenta osoby niesamodzielnej lub z niepełnosprawnością, dzięki czemu będą mogły świadczyć usługi opiekuńcze.

Koszt projektu wynosi 268 tys. zł, a dotacja pokryje 254 tys. zł.

- Powrót do aktywności i samodzielności jest bardzo trudny, dlatego należy pomóc ludziom w trudnej sytuacji życiowej. Wsparcie specjalistów oraz pomoc materialna pozwolą przełamać bierność i poczucie osamotnienia, jakie im towarzyszą - podkreśla marszałek Artur Kosicki.

Kreatywny przedszkolak - operatywny dorosły

Z kolei miasto Zambrów dostanie dotacje na uatrakcyjnienie oferty zajęć w pięciu przedszkolach: Miejskim Przedszkolu (MP) nr 1, MP nr 3, MP nr 4, MP nr 5 oraz MP nr 6.



250 dzieci z tych przedszkoli będzie mogło uczestniczyć w dodatkowych bezpłatnych zajęciach matematycznych, przyrodniczych czy plastyczno-technicznych. Dodatkowo do placówek zostaną kupione nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt. Projekt ma poprawić szanse edukacyjne dzieci poprzez rozwój umiejętności ważnych na rynku pracy. Będzie realizowany do połowy 2022 roku.

Koszt projektu wynosi 389 tys. zł, a dotacja pokryje 355 tys. zł.





Barbara Likowska-Matys, Edyta Chodakowska-Kieżel

red.: Małgorzata Półtorak