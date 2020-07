5 milionów w konkursie na usługi doradcze

Firma „PRO-FITNESS" otrzyma dwie dotacje na dwie usługi doradcze, obie w wysokości 42,5 tys. zł (o wartości 61,5 tys. zł każda). Pierwsza z nich polegać będzie na analizie ryzyka wdrożenia innowacji produktowej., druga – na opracowaniu i wdrożeniu strategii komunikacji marki.

Firma Gogler również zleci analizę ryzyka wdrożenia innowacji produktowej, za co zapłaci 61,5 tys. zł, a otrzymane dofinansowanie pokryje 42,5 tys. zł. Spółce Clurgo ekspert opracuje strategię wejścia na rynek zagraniczny (koszt 46,7 tys. zł, dofinansowanie 32,3 tys. zł). Z kolei iAutomatyka otrzyma 40,8 tys. zł dotacji na wsparcie eksperckie komercjalizacji pomysłu biznesowego. Koszt tej usługi wyniesie 59 tys. zł.

Firmy otrzymały dofinansowanie na usługi doradcze w ramach konkursu z działania 1.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Konkurs ten cały czas trwa. Jest on skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Firmy mogą składać wnioski do końca tego roku. Nabór jest podzielony na miesięczne rundy. Po zakończeniu każdej z nich następuje ocena wniosków, które wpłynęły. I przydzielane jest dofinansowanie.

Przedsiębiorstwo może otrzymać dofinansowanie na maksymalnie dwie usługi doradcze. Budżet tego naboru wynosi 5 mln zł.



Barbara Likowska-Matys, Departament Rozwoju Regionalnego UMWP