26 mln zł na utworzenie zakładu recyklingu w Dolistowie Starym

To będzie pierwszy na terenie województwa podlaskiego oraz w kraju zakład produkcyjny, wykorzystujący odpady o cechach surowców odpadowych, wysortowanych z odpadów komunalnych. Dzięki zwiększeniu możliwości segregacji i recyklingu, a co za tym idzie ponownemu wykorzystaniu, zostanie osiągnięty główny cel - czyli zmniejszenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.