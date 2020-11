10 podlaskich firm otrzyma ponad 600 tys. zł dotacji z UE na profesjonalne usługi doradcze

Firmy otrzymają dofinansowanie na usługi doradcze w ramach trwającego konkursu z działania 1.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. W ten sposób została rozstrzygnięta już IV runda konkursu.

Przyznane dotacje firmy przeznaczą na profesjonalne usługi doradcze takie jak: audyt innowacyjności, strategie marketingowe, usługi usieciowienia, opracowanie biznes planów, modeli biznesowych czy planów komercyjnych.

Kiedy skorzystać z takich usług? Takich sytuacji w życiu firmy jest wiele: przed podjęciem ważnej strategicznej decyzji, podczas reorganizacji w firmie, aby zwiększyć konkurencyjność firmy na rynku lub poprawić wyniki sprzedaży. Takie usługi to zewnętrzna pomoc dla firmy w ustaleniu zaistniałych problemów i wprowadzenie efektywnych rozwiązań.

- Kolejne 600 tysięcy złotych z funduszy europejskich trafi do podlaskich firm na usługi doradcze. To wsparcie pozwoli firmom na m.in. zwiększenie konkurencyjności czy poprawienie wyników sprzedaży. Warto przypomnieć, że konkurs na usługi doradcze trwa cały czas. Jest on skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Firmy mogą składać wnioski do końca tego roku – podkreśla Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.