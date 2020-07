Wotum zaufania i absolutorium dla zarządu województwa!

"Idziemy w dobrym kierunku"

Głosowanie nad wotum poprzedziła prezentacja Raportu o stanie województwa podlaskiego za 2019 r., który omówiła Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (UMWP).

Biorąc udział w dyskusji, jaka nastąpiła po przedstawieniu raportu, marszałek Artur Kosicki mówił m.in. o sprawniej wydatkowanych funduszach unijnych.

- Udało nam się przesunąć w rankingach jeśli chodzi o cały Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, jak i o oś dedykowaną przedsiębiorcom – mówił marszałek. - Cały czas powtarzam, że jeśli pieniądze będą szybciej trafiać do przedsiębiorców, to szybciej będą mogły wyprodukować dochód, a tym samym przełoży się to na status życia naszych mieszkańców.

Argumentował też, że obecny zarząd sprawnie pozyskuje fundusze na inwestycje infrastrukturalne z budżetu państwa, jako przykład podając drogę wojewódzką nr 664 na odcinku: Lipsk – Granica Państwa, gdzie dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to 71 mln zł. W tym roku udało się uzyskać z tego samego źródła 242 mln zł na modernizację drogi 689 Bielsk -Hajnówka.

Marszałek mówił także o ubiegłorocznym rekordowym wsparciu na jednostki ochotniczej straży pożarnej, wyższych nakładach na służbę zdrowia, inwestycje oraz uzyskany niższy deficyt przy wyższych wydatkach.

- To wszystko dowodzi, że rozwijamy się, idziemy w dobrym kierunku. Jest to możliwe także dzięki poprzednim działaniom. Bo tych wyników nie da się wypracować w ciągu roku. Za to, co dobre – dziękuję – dodał Artur Kosicki prosząc o udzielenie aprobaty przez radnych.

W sprawie przyznania wotum zaufania zarządowi województwa 18 radnych głosowało „za”, 9 „przeciw”, 2 osoby wstrzymały się od głosu.

Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu i absolutorium

Głosowanie nad absolutorium odbyło się po zatwierdzeniu sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych województwa podlaskiego za rok 2019.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r. przedstawił radnym Paweł Jungerman, skarbnik województwa. Zapoznał obradujących z pozytywną opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania łącznego sprawozdania finansowego Województwa Podlaskiego za 2019 r. przedłożonego przez zarząd województwa oraz poinformował o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu za rok ubiegły.

- Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 884 mln 299 tys., co stanowi 94 proc. planu po zmianach - informował Paweł Jungerman. - W ciągu roku dochody w stosunku do pierwotnie planowanych wzrosły o 20 proc. Plan pierwotny wynosił 735 mln 183 tys. zł, wykonanie - 884 mln 299 tys. zł.

W dalszej części przedstawiono też stan mienia Województwa Podlaskiego, a głos zabrali radni z różnych klubów oraz marszałek Kosicki.

- Mamy sytuację stabilną i bezpieczną. Jako Zarząd Województwa Podlaskiego uważamy, że budżet został wykonany prawidłowo – podkreślił apelując o przyznanie absolutorium.

Zostało ono przyznane 18 pozytywnymi głosami. Przeciw głosowało 9 z nich, natomiast dwie osoby wstrzymały się od głosu. Zatwierdzone zostało również sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok ubiegły. „Za” zagłosowało 18 radnych, 9 „przeciw”, natomiast 2 osoby wstrzymały się od głosu.