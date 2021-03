Sejmik województwa: lokalne projekty wsparte kwotą niemal 8 mln zł

Dotacje dla samorządów będą realizowane w ramach tzw. Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów, specjalnej rezerwy budżetowej o puli 13 mln zł. Rezerwa o takim charakterze została umieszczona przez obecny zarząd województwa w uchwale budżetowej na ten rok.

- Samorządy naszego województwa wielokrotnie zgłaszały potrzebę stworzenia takiego Funduszu. Duża liczba uchwał dotyczących udzielenia pomocy w jego ramach, dobitnie obrazuje ten fakt – mówił naszemu portalowi marszałek Artur Kosicki. - Cieszę się, że dzięki stworzonemu Funduszowi zostanie zrealizowanych wiele ważnych dla lokalnych społeczności projektów.

Łącznie samorządy otrzymają 7 825 000 zł na realizację lokalnych przedsięwzięć. Kwoty dotacji wyniosą od 30 tys. zł do 1,7 mln zł.

Najwyższe dotacje wspomogą inwestycje drogowe w powiatach: augustowskim i hajnowskim. Z dotacji 1,7 mln zł Powiat Augustowski zrealizuje przebudowę dróg powiatowych: nr 119B Nowinka-Monkinie-Bryzgiel na odc. Ateny-Bryzgiel oraz 1201B od drogi nr 1150B Bryzgiel-Macharce na odcinku Płocziczno-Bryzgiel.



Powiat Hajnowski przeprowadzi remonty kilku dróg powiatowych o łącznej długości niemal 7 km. To drogi: Chrabostówka-Łosinka we wsi Grodzisko, Łosinka-Trywieża, Kuraszewo-Kamień oraz w miejscowości Puciska. Na ten cel radni przekazali 1,2 mln zł.



Pozostałe projekty dotyczą realizacji działań o różnym charakterze. Posłużą m.in.: zakupowi sprzętu rehabilitacyjnego (Gmina Lipsk), utworzeniu Miejsca Pamięci Narodowej w Grabówce (Gmina Supraśl), modernizacji internatu (Powiat Siemiatycki) czy remontowi hali sportowej (Miasto Bielsk Podlaski). Szczegóły dotacji poniżej.

W dalszej części obrad radni zgodnie, 28 głosami, bez głosów przeciw i wstrzymujących się, przyjęli uchwałę w sprawie określenia miejsca, warunków, czasu i sposobu ograniczenia populacji zwierząt łownych (dzików) na terenie miasta Białegostoku.

Po przerwie sejmik debatował na tematy społeczne. Z głosami uznania spotkał się „Wieloletni Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim do roku 2027. Ekonomia Solidarności Społecznej”, przygotowany przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej. To dokument strategiczny, który diagnozuje problemy oraz wyznacza podstawowe kierunki działań w województwie podlaskim, mające na celu rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej.

- Dziś mamy inne wyzwania, będą to wyzwania „popandemiczne”, będziemy musieli zmierzyć się z wieloma zadaniami, na które musimy reagować, np. co się zdarzy z naszą młodzieżą, która wróci do szkół po pandemii. Będziemy musieli "wrzucić wszystkie ręce na pokład", by przeciwdziałać temu wszystkiemu - o wyzwaniach polityki społecznej mówił Stanisław Derehajło, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego.

Dokument określany przez radnych jako: „konkretny i wartościowy”, został przez nich przyjęty jednogłośnie. Podobnie jak w przypadku przyjęcia uchwały dotyczącej Regulaminu w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród sportowych za wybitne osiągnięcia sportowe. Otrzymają je osoby odnoszące sukcesy w zawodach o randze ogólnopolskiej , europejskiej i światowej. Sportowcy mogą być uhonorowani nagrodami finansowymi w wysokości od 1 tys. zł do 2200 zł.

Długo dyskutowana była kwestia przystąpienia Województwa Podlaskiego do Związku Samorządów Polskich.

- Dzięki przystąpieniu do tego gremium, będziemy mieli większy wpływ na inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych i to jest ten cel, który przyświeca przystąpieniu do Związku - argumentował marszałek Artur Kosicki.

Ostatecznie radni przyjęli uchwałę w tej sprawie z autopoprawką mówiącą o raporcie z działań w ramach tego zrzeszenia przedstawianym sejmikowi raz do roku.

Radni podczas XXVIII sesji sejmiku przyjęli Informację Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego w okresie od 18 lutego 2021 r. do 3 marca 2021 r., Informację Zarządu Województwa Podlaskiego o wykonaniu uchwał Sejmiku Województwa Podlaskiego za IV kwartał 2020 r. oraz sprawozdania z działalności przewdoniczących sejmiku. Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP, przedstawiła zebranym informacje dotyczące udziału województwa podlaskiego w Krajowym Planie Odbudowy.

Na zakończenie radni podzielili się uwagami na temat zdalnej formuły obrad, która, jak podkreślali: "zaoszczędziła im stresu" w dobie pandemii. Przewodniczący Bogusław Dębski zaznaczył, że planowany jest zakup systemu do zdalnego głosowania.

tekst: Małgorzata Sawicka

red.: Anna Augustynowicz

Dotacje przyznane samorządom województwa podlaskiego w ramach Funduszu Wsparcia Powiatów i Gmin:



1. Gmina Lipsk – 55 tys. zł pozwoli na zakup sprzętu rehabilitacyjnego do gabinetu fizjoterapii i na remont schodów w miejscowym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.

2. Gmina Supraśl – 500 tys. zł wesprze roboty budowlane związane z utworzeniem Miejsca Pamięci Narodowej w Grabówce.

3. Powiat Siemiatycki – 600 tys. zł pozwoli na modernizację internatu przy Zespole Szkół Technicznych im. Wł. St. Reymonta w Czartajewie.

4. Gmina Sidra – 200 tys. zł wesprze przebudowę drogi gminnej nr 103606B Jacowlany-Racewo-Poganica na terenie Gminy Sidra w Powiecie Sokólskim.

5. Gmina Ciechanowiec – 600 tys. zł dotacji pozwoli na budowę oświetlenia ulicznego przy ulicy Uszyńskiej w Ciechanowcu oraz przy drodze powiatowej nr 2096B w miejscowości Dziadkowice-Dady. Ponadto na terenie całej gminy zostanie wymienione oświetlenie na ledowe.

6. Gmina Jedwabne – 50 tys. zł pozwoli wykonać miejski monitoring.

7. Gmina Jedwabne – 450 tys. zł zostanie przeznaczone na remont drogi dojazdowej do gminnej oczyszczalni ścieków od ul. Wojska Polskiego do działek o numerach ewidencyjnych: 1287 i 1323.

8. Gmina Jaświły – 160 tys. zł pozwoli Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaświłach na zakup nowych samochodów.

9. Gmina Jeleniewo – 400 tys. zł pozwoli na budowę drogi gminnej nr 101791B Malesowizna (Turtul)-droga do Suwalskiego Parku Krajobrazowego.

10. Miasto Drohiczyn – 300 tys. zł to kwota, dzięki której samorząd przebuduje odcinek drogi gminnej nr 109561 B (ul. Nieznanego Żołnierz) w Drohiczynie.

11. Miasto Goniądz – 30 tys. zł zostanie wykorzystane na utwardzenie drogi dojazdowej do przeprawy promowej Wroceń.

12. Powiat Hajnowski – 1,2 mln zł dofinansowanie remontu dróg powiatowych położonych na terenie powiatu. To drogi:

• DP 1628B Chrabostówka-Łosinka (2 km),

• DP 1625B we wsi Grodzisko (0,8 km),

• DP 1619B Łosinka-Trywieża (1,4 km),

• DP 1620B Kuraszewo-Kamień (2,0 km)

• DP 1623B w miejscowości Puciska (0,520 km).

13. Powiat Augustowski – 1,7 mln zł. W tym przypadku pieniądze zostaną przeznaczone na inwestycje drogowe. Dotacja pozwoli na przebudowę odcinków dróg powiatowych nr 119B Nowinka-Monkinie-Bryzgiel na odc. Ateny-Bryzgiel oraz 1201B od drogi nr 1150B - Bryzgiel-Macharce na odcinku Płocziczno-Bryzgiel.

14. Powiat Moniecki – 700 tys. zł na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 2361B w Mońkach oraz drogi powiatowej nr 1404B Mońki-Ciesze-Przytulanka-Kalinówka Kościelna-Wojtówce-Jasionóweczka-droga woj. nr 671 na odcinku o łącznej długości 8765,3.

15. Gmina Dziadkowice – 230 tys. zł dotacji ma być przeznaczone na wymianę posadzki w sali ćwiczeń sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dziadkowicach.

16. Miasto Bielsk Podlaski – 400 tys. zł dotacji pozwoli na doposażenie i remont hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim.

17. Gmina Raczki – 250 tys. zł dotacji posłuży zakupowi podnośnika dla osób niepełnosprawnych w ramach inwestycji mającej na celu utworzenie sali widowiskowo-koncertowej przy strażnicy miejscowej OSP.