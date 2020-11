Obrady sejmiku 7 grudnia br. - kontynuacja sesji nadzwyczjanej i XXIII sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego

Nadzwyczajna Sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego, zwołana na wniosek grupy 8 radnych, będzie kontynuowana w dniu 7 grudnia 2020 r.

Początek obrad o godz. 12.00

Punkty do realizacji:

Uzupełnienie składu prezydium Sejmiku Województwa Podlaskiego – wybór Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Sprawy różne

Zamknięcie Sesji.

XXIII sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego

Początek obrad o godz. 14.00

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Sejmiku.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2020 – 2041./Druk Nr 326/.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2020 rok. /Druk Nr 327/.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bargłów Kościelny./Druk Nr 328/.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grabowo. /Druk Nr 332/.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia realizacji części zadania Województwa Mazowieckiego dotyczącego organizacji publicznego transportu zbiorowego i powierzenia Województwu Mazowieckiemu części zadania Województwa Podlaskiego dotyczącego organizacji publicznego transportu zbiorowego ze względu na przebieg linii komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich./Druk Nr 322/.



9. Omówienie projektów uchwał wraz z objaśnieniami:

1) projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2021 – 2041./Druk Nr 341/.

2) projektu uchwały budżetowej województwa podlaskiego na rok 2021./Druk Nr 342/.

oraz przedstawienie opinii i wniosków komisji i radnych.



10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku./Druk Nr 343/.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach./Druk Nr 344/.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach./Druk Nr 337/.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Białostockiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Białymstoku./Druk Nr 338/.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku./Druk Nr 339/.



15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. /Druk Nr 340/.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do rady społecznej działającej w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suwałkach./Druk Nr 345/.



17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie statutu Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki. /Druk Nr 336/.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopuszczenia utrzymania pszczół rasy środkowoeuropejskiej linii M Augustowska oraz zakazu utrzymania pszczół innych ras i linii./Druk Nr 334/.



19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XLIII/514/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 8 września 2014 roku w sprawie ogłoszenia konkursu dotacji na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych należących Sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w województwie podlaskim na lata 2014 – 2020./Druk Nr 335/.



20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą: Regionalna Placówka Opiekuńczo –Terapeutyczna w Ignatkach – Osiedle./Druk Nr 346/.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia odcinków starodroży drogi krajowej nr 8 kategorii drogi wojewódzkiej./Druk Nr 347/.

22. Informacja dotycząca realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014 – 2020 w Województwie Podlaskim./Druk Nr 323/.

23. Informacja o sytuacji na rynku pracy województwa podlaskiego i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2020 roku (w okresie styczeń – sierpień)./Druk Nr 324/.

24. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020./Druk Nr 331/.

25. Rozpatrzenie projektu stanowiska dotyczącego rozbudowy linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV w bezpośredniej bliskości Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie./Druk Nr 333/.



26. Informacja podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych o:

a) osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie,

b) nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych,

c) działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych.



27. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego w okresie od 24 września 2020 roku do dnia 8 października 2020 roku, od dnia 9 października 2020 roku do dnia 10 listopada 2020 roku oraz od dnia 11 listopada 2020 r./Druk Nr 325/.

28. Informacja o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach w okresie od 28 września 2020 r.

29. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego./Druk Nr 348/.

30. Wolne wnioski, informacje.

31. Zamknięcie sesji.

oprac. Aneta Kursa

fot. Kamil Timoszuk/arch.UMWP