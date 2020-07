Jest wotum zaufania dla zarządu województwa!

Głosowanie nad wotum poprzedziła prezentacja Raportu o stanie województwa podlaskiego za 2019 r., który omówiła Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (UMWP).

Biorąc udział w dyskusji, jaka nastąpiła po przedstawieniu raportu, marszałek Artur Kosicki mówił m.in. o sprawniej wydatkowanych funduszach unijnych.

- Udało nam się przesunąć w rankingach jeśli chodzi o cały Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, jak i o oś dedykowaną przedsiębiorcom – mówił marszałek. - Cały czas powtarzam, że jeśli pieniądze będą szybciej trafiać do przedsiębiorców, to szybciej będą mogły wyprodukować dochód, a tym samym przełoży się to na status życia naszych mieszkańców.

Argumentował też, że obecny zarząd sprawnie pozyskuje fundusze na inwestycje infrastrukturalne z budżetu państwa, jako przykład podając drogę wojewódzką nr 664 na odcinku: Lipsk – Granica Państwa, gdzie dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to 71 mln zł. W tym roku udało się uzyskać z tego samego źródła 242 mln zł na modernizację drogi 689 Bielsk -Hajnówka.

Marszałek mówił także o ubiegłorocznym rekordowym wsparciu na jednostki ochotniczej straży pożarnej, wyższych nakładach na służbę zdrowia, inwestycje oraz uzyskany niższy deficyt przy wyższych wydatkach.

- To wszystko dowodzi, że rozwijamy się, idziemy w dobrym kierunku. Jest to możliwe także dzięki poprzednim działaniom. Bo tych wyników nie da się wypracować w ciągu roku. Za to co dobre – dziękuję – dodał Artur Kosicki prosząc o udzielenie aprobaty przez radnych.

W sprawie przyznania wotum zaufania 18 radnych głosowało „za”, 9 „przeciw”, 2 osoby wstrzymały się od głosu. W głosowaniu uczestniczyło 29 radnych.

Po przedstawieniu sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych województwa podlaskiego za rok 2019 odbędzie się głosowanie nad absolutorium dla Zarządu Województwa Podlaskiego za rok 2019.