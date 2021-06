Symbioza sztuki, architektury i rzemiosła – Nowy Europejski Bauhaus

Nowy Bauhaus to koncepcja rozwoju Europy ogłoszona po raz pierwszy przez Ursulę von der Leyen w orędziu o stanie Unii we wrześniu 2020 r. To europejska odpowiedź na kryzys epidemiologiczny i ekologiczny, z jakim boryka się świat. Ma być także twórczym sposobem na wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu. Ma zmienić m.in. to, jak planujemy przestrzeń wokół nas.

- To propozycja nowego sposobu budowania, nowego podejścia do pandemii i nowego sposobu życia w Europie, która ma być opracowana wspólnie przez architektów, projektantów, inżynierów, naukowców, artystów i społeczeństwo obywatelskie – informował marszałek Artur Kosicki.

Jak podkreślała Elisa Ferreira, konieczność odbudowy naszej gospodarki i życia społecznego po pandemii jest szansą na stworzenie „czegoś lepszego”.

- To okazja na zbudowanie zielonej gospodarki, stworzenie nowych gałęzi przemysłu i nowych działań od ekologicznego transportu publicznego po inteligentne sieci energetyczne, nowe produkty wytwarzane z cyrkularnych surowców i mądre sposoby unikania odpadów, przeprojektowanie przestrzeni publicznej tak, aby była neutralna, nie tylko pod względem emisji dwutlenku węgla, ale również atrakcyjna i nadająca się do życia oraz piękna – podkreślała komisarz.



Komisja Europejska zorganizowała konkurs na Nagrodę Nowego Europejskiego Bauhausu 2021, do którego można było zgłaszać nowatorskie, proekologiczne i twórcze rozwiązania będące odpowiedzią na problemy współczesnego świata.

- Chcieliśmy zidentyfikować inicjatywy, parametry i sposób działania. Na tej podstawie będziemy promować, a następnie wdrażać najlepsze rozwiązania – mówił Norman Popens.

Do końca czerwca br. ma zostać ogłoszona strategia wdrażania projektu, w której określone zostaną najważniejsze kierunki działań.

Nowy Europejski Bauhaus ma dawać szansę na rozwój wszystkich regionów, także obszarów wiejskich, m.in. poprzez cyfryzację, nowoczesną infrastrukturę. Jednym z głównych założeń projektu jest większa współpraca mniejszych miejscowości z dużymi ośrodkami miejskimi. To też inicjatywa, która będzie łączyć projekty z dziedziny nowoczesnych technologii, nauki i sztuki. Według koncepcji nowego Bauhausu w budownictwie mają być wykorzystywane naturalne surowce, przede wszystkim drewno.

