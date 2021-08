Podlaskie coraz zamożniejsze

Wśród samorządów wojewódzkich to właśnie Podlaskie zanotowało najbardziej znaczący awans i zdecydowanie poprawiło swoją pozycję w rankingu.

Na sukces regionu wpłynęły przede wszystkim największe w historii dochody z podatku CIT, wynoszące 98 mln zł. Podlaski samorząd odnotował również większą niż planowano nadwyżkę operacyjną, czyli przewagę dochodu bieżącego nad wydatkami bieżącymi. To 95,5 mln zł w stosunku do planowanej 33,2 mln zł.

– Podążamy konsekwentnie szybką ścieżką wzrostu. Mamy wytyczony kierunek rozwoju i on przyświeca naszym działaniom. Ten kierunek to konkurencyjna gospodarka, a co za tym idzie - rosnąca jakość życia – wyjaśnia marszałek Artur Kosicki. – Z tej drogi nie zepchnęła nas nawet pandemia, na którą zareagowaliśmy jako jedni z pierwszych. Utworzyliśmy Podlaski Pakiet Gospodarczy, by chronić podlaskie firmy przed negatywnymi skutkami COVID-19. Do tej pory, w ramach PPG, przekazaliśmy prawie 220 mln zł na pomoc firmom. Były to dotacje na kapitał obrotowy, pożyczki, dofinansowanie do wynagrodzeń, bon antywirusowy. Udało się wesprzeć 11 tys. firm, uratować ponad 19 tys. zł miejsc pracy.