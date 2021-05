Pięć województw dyskutowało o Green Velo

Szlak Green Velo to pięć projektów regionalnych województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego, zrealizowanych we współpracy z ponad 200 partnerami. Kwestię promocji szlaku, a więc także logo i domeny, dotyczył odrębny projekt, którego beneficjentem było Województwo Świętokrzyskie. Realizowała go Regionalna Organizacja Turystyczna tego regionu. W efekcie prawa do tych elementów promocyjnych, pozostały przy ROT. Pozostałe zainteresowane województwa zabiegały o równe posiadanie tych praw.

- Uzyskaliśmy porozumienie w tej sprawie. Wszystkie pięć województw zgodziły się co do tego, że ROT przekaże nam prawa do logo i domeny. Mam nadzieję, że teraz to już będzie tylko formalność – powiedział Marek Malinowski.

Poinformował także, że, po dopełnieniu formalności, zostanie powołana organizacja, w skład której wejdą przedstawiciele wszystkich pięciu województw. To ona będzie w przyszłości zarządzać Green Velo i wnioskować o finansowe wsparcie dla tego przedsięwzięcia.

Szlak Green Velo jest najdłuższym spójnie oznakowanym szlakiem rowerowym w Polsce. To ponad 2 tys. km specjalnie wytyczonej trasy. Przebiega przez pięciu województw: podlaskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie. Najdłuższa jego część, bo aż 590 km, przebiega przez nasz region.

