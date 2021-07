Obradowało prezydium Podlaskiej Rady Przemysłu Przyszłości

- Cieszę się, że po tak długiej przerwie mamy możliwość spotkać się osobiście. Jestem przekonany, że te obrady będą bardzo owocne i przyniosą wiele znakomitych rozwiązań dla rozwoju naszego województwa - rozpoczął Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Regionalne Rady Przemysłu Przyszłości są powoływane i działają w ścisłej współpracy z Fundacją Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP). O jej działaniach informował Dawid Solak, członek zarządu Fundacji.

- FPPP powstała w 2018 r. i ma wspierać proces transformacji gospodarki w kierunku przemysłu 4.0., ułatwiać i przyspieszać go - mówił.

Jak podkreślił, Rady Regionalne są bardzo ważnym elementem ekosystemu, który ma zaowocować wsparciem dla transformacji gospodarki. Docenił też działalność podlaskiej Rady, jednej z dwóch funkcjonujących w kraju.

- W Podlaskiem widać, że ta współpraca międzysektorowa się bardzo dobrze układa. Naszym celem jako Podlaskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości jest stworzenie ekosystemu, który będzie wspierał rozwój pracy, technologii i transformacji naszej gospodarki. Kładziemy duży nacisk na wszelkie sprawy związane z Zielonym Ładem.

- My tutaj w Podlaskiem staramy się wypełniać naszymi działaniami misję główną Fundacji, jaką jest wsparcie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw - dodała Izabela Klim, sekretarz Rad Regionalnych Platformy Przemysłu Przyszłości.

Plany na przyszłość

Członkowie Rady zauważyli, że konieczna jest szersza dyskusja o kondycji wielu obszarów w naszym regionie. W tym celu planują organizację debat, konferencji, seminariów i wydarzeń o tematyce istotnej dla rozwoju województwa podlaskiego, które miałyby przysłużyć się promocji przemysłu 4.0.

- Część z tych wydarzeń to fora biznesowe, konferencje, miejsca, gdzie będziemy dyskutowali o przemyśle przyszłości 4.0. Druga część dotyczy projektów podmiotów związanych z naszą Radą, które już realizują ideę przemysłu 4.0 - mówił marszałek Artur Kosicki.

Jak zaznaczył, niezwykle ważna jest w tym momencie współpraca.

- Potencjałem naszego województwa jest rozwój gospodarczy. Musimy połączyć siły, by przekonać społeczeństwo, że te projekty warto realizować i że idea przemysłu 4.0 jest niezwykle istotna - podkreślił.

***

Podlaska Rada Przemysłu Przyszłości to gremium, w skład którego wchodzą przedsiębiorcy, naukowcy, samorządowcy i przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu. Rada jako „głos rynku” m.in. przygotowuje rekomendacje dla instytucji, które tworzą instrumenty wsparcia skierowane do przedsiębiorców. Regionalne Rady Przemysłu Przyszłości mają charakter doradczy. Ich zadaniem jest m.in. doradztwo przedsiębiorcom i instytucjom we wprowadzaniu zmian i unowocześnianiu firm.

Anna Augustynowicz

red.: Paulina Tołcz

fot.: Mateusz Duchnowski