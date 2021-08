MarszałekWszystkichGmin - wizyta w Sejnach

Wizyta w Sejnach rozpoczęła się od podsumowania wsparcia udzielonego lokalnym samorządom przez obecny zarząd województwa. Marszałek poinformował, że na różnego rodzaju projekty i inwestycje realizowane na terenie powiatu sejneńskiego przekazano blisko 50 mln złotych z budżetu województwa i funduszy unijnych.

- To m.in. uzbrojenie terenów inwestycyjnych, termomodernizacja ośrodka kultury, organizacja pierwszego żłobka, czy klub seniora – wymieniał marszałek – Wsparcie otrzymali też lokalni przedsiębiorcy – dodał.

Artur Kosicki przypomniał, że zarząd województwa przekazał blisko 45 tys. zł na inicjatywy sportowe. Dotowane były też prace przy zabytkach: m.in. 80 tys. zł z budżetu województwa przekazano na prace konserwatorskie przy sejneńskim Ratuszu.

Marszałek dodał, że podczas czwartkowych spotkań z samorządowcami rozmawiał o perspektywie finansowej UE.

- Dzisiaj podczas spotkań z panem starostą, wójtem i panem burmistrzem będziemy rozmawiać również o przyszłości, czyli o nowym budżecie unijnym i możliwościach, jakie otwierają się właśnie przed mniejszymi miejscowościami. Należy podkreślić, że jako jedno z nielicznych województw mamy w tym rozdaniu więcej pieniędzy niż w poprzedniej perspektywie – to ogromna szansa – mówił marszałek Kosicki.

Arkadiusz Nowalski, burmistrz Sejn, dziękując za wizytę i wsparcie samorządu województwa, zapewniał, że Sejny chcą nadrabiać straty i wykorzystać jak najlepiej unijne pieniądze.

- Powodzenie tego co robimy wspólnie, zależało od dwóch czynników: jak się uporamy z zadłużeniem miasta, czy będziemy mieli na wkłady własne - i to się udało. I od tego, jak będzie się układać taka codzienna operacyjna współpraca z samorządem województwa - to również się znakomicie udaje. Zamierzam wykorzystać ten czas i nadrobić straty - mówił burmistrz.