MarszałekWszystkichGmin w Mielniku

Celem, zainicjowanej w lipcu ubiegłego roku akcji, jest odwiedzenie wszystkich 118 gmin województwa podlaskiego.

- W ten sposób chcę poznać opinię różnych środowisk, instytucji. Zobaczyć na miejscu, jakie są potrzeby, wysłuchać propozycji i przedstawić możliwości, z których możecie skorzystać – wyjaśniał Artur Kosicki.

Podkreślił, że ogromne szanse na realizację wielu projektów i rozwój daje nowa unijna perspektywa finansowa.

- Województwo podlaskie będzie miało do wykorzystania ok. 1,2 mld euro, to o 50 mln euro więcej niż w poprzedniej perspektywie. Tylko cztery województwa otrzymały więcej funduszy w stosunku do poprzedniego unijnego budżetu – mówił marszałek.

Wsparcie dla gminy Mielnik

W ciągu kadencji obecnego zarządu do Gminy Mielnik z funduszy europejskich i budżetu województwa trafiło ponad 5 mln zł.

O niektórych z poczynionych inwestycji mówił wójt Marcin Urbański.

- To są miejsca opieki dla maluchów, to pieniądze na montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach publicznych i prywatnych domach. To pieniądze na wymianę pokrycia dachowego z azbestu – wymieniał wójt.

Dodał, że 118 tys. zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania trafiło w ciągu ostatnich 2,5 lat do lokalnych Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP).

Podczas czwartkowego spotkania przekazano też symboliczne czeki: na kwotę 30 tys. zł dla Mielnickiego Klubu Sportowego „Mielnik” i 44 tys. zł wsparcia dla OSP.

Ambitny Mielnik



W czwartek otwarto też sztandarową inwestycję finansowaną z funduszy europejskich, na którą przeznaczono blisko 1,7 mln zł. To projekt dotyczący budowy ścieżek edukacyjnych i placu widokowego na terenie Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego „Głogi”.

- Jak widzimy te piękne widoki, to musimy przyznać, że zarząd województwa miał tylko jedno wyjście - dofinansować tę inwestycję z funduszy unijnych - stwierdził marszałek Artur Kosicki. - Gratuluję pomysłu. To jest „strzał w dziesiątkę”. Mam nadzieję, że powstaną kolejne takie inwestycje. Ukażą w pełni potencjał turystyczny Mielnika, który stanie się znany nie tylko w Polsce - dodał.

Marszałek przypomniał, że hasło zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego brzmi „Ambitne Podlaskie”. - Ta inwestycja doskonale wpisuje się w to hasło - przyznał Artur Kosicki.

- Warto tu przyjechać i zobaczyć to, co my widzimy - ocenił Stanisław Derehajło.

Marcin Urbański wyjaśnił, że w gminie występują jedne z nielicznych siedlisk muraw kserotermicznych w Polsce, które są roślinnością charakterystyczną dla klimatu zwrotnikowego. Teraz będzie można ją podziwiać.

- Chcieliśmy pokazać piękno naszej gminy mieszkańcom i turystom. Udało nam się dzięki dofinansowaniu z urzędu marszałkowskiego, za co przesyłam ukłon i podziękowania w stronę zarządu - powiedział wójt i zaprosił wszystkich do zwiedzania gminy.

Ścieżki i platformy widokowe

A nową inwestycję warto zobaczyć. Na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Głogi” powstały ścieżki edukacyjno-poznawcze. Mają długość 3500 m i są wyposażone w elementy małej architektury oraz tablice edukacyjne. Z kolei na Górze Rowskiej zostały zbudowane dwie platformy widokowe. Niżej usytuowana jest wyposażona w lunetę, dzięki której można obserwować tereny położone w dolinie Bugu lub kopalnię kredy. Na górze wyznaczono również specjalne miejsce dla większych grup, gdzie odbywać się będą np. lekcje przyrodnicze. Teren otaczający górę wyposażony został w małą architekturę oraz pomoce dydaktyczne (ławki, stoliki, tablice edukacyjne).

Koszt tej inwestycji wyniósł blisko 2 mln zł, a dofinansowanie z funduszy europejskich pokryło 1,7 mln zł.

Spotkanie z mieszkańcami

To stały punkt każdej wizyty w ramach akcji #Marszałek Wszystkich Gmin. W Mielniku spotkanie odbyło się w hali sportowej przy lokalnej szkole. Dopytywano m.in. o możliwości utworzenia uzdrowiska w Mielniku, o rozbudowę infrastruktury rekreacyjnej i remonty dróg.

Marszałek zachęcał do wykorzystywania funduszy unijnych i wskazywał również na rozwiązania, które daje budżet rządowy.

Natomiast radny Łukaszewicz podkreślał, że sporo przedsięwzięć nienależących do zadań własnych samorządu województwa, otrzymuje wsparcie, choćby w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów.



O takim wsparciu mówił też Marek Malinowski odpowiedzialny w zarządzie województwa m.in. za obszar zdrowia.

- Chciałbym przypomnieć, że wiosną tego roku podpisaliśmy umowę na 5,650 mln zł na remont Szpitala Powiatowego w Siemiatyczach i zakup sprzętu medycznego. Ta placówka jest ważna także dla mieszkańców Mielnika – mówił członek zarządu.

A Stanisław Derehajło przypomniał, że samorząd województwa dofinansował działanie Partnerstwa Południowo-Wschodniego Podlasia (członkiem jest m.in. Gmina Mielnik), które nie znalazło się w programie pilotażowym Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Program ma na celu m.in. stworzenie strategii terytorialnej i zacieśnianie współpracy pomiędzy samorządami. Jak podkreślał wicemarszałek Derehajło stworzenie takiej strategii jest bardzo ważne i zwiększa szanse na uzyskanie środków unijnych.

Aneta Kursa, Barbara Likowska- Matys

red.: Edyta Chodakowska- Kieżel

fot. Mateusz Duchnowski