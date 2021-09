Konwent Marszałków Województw RP w Toruniu

Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, otwierając obrady zaznaczył, że region, którego jest gospodarzem, ostatni raz przewodził gremium konwentowemu osiem lat temu.

– Jestem zaszczycony, że ponownie mogę gościć państwa w tym miejscu na Kujawach i Pomorzu – zaczął. – Mam nadzieję, że czas pandemii, stan niepewności, w jakim żyjemy, będzie czasem wyciągania wniosków i że nasze spotkania, wzbogacone tymi doświadczeniami, będą służyły jeszcze lepszym rozwiązaniom dla mieszkańców.

Umowa Partnerstwa – ostatnia prosta



Marszałkowie rozmawiali o polityce spójności na lata 2021-2027, m.in. Umowie Partnerstwa, kontraktach programowych czy ustawie wdrożeniowej.

– Wyzwania związane z wdrażaniem nowej perspektywy są w dużej mierze wspólne dla regionów, a dzisiejsze spotkanie pozwala podzielić się doświadczeniami i pomysłami – mówił Marek Malinowski, członek zarządu województwa, reprezentujący nasz region na konwencie w Toruniu. – Dla Podlaskiego to szczególnie istotne, bo może trafić do nas ogromna kwota – 1,7 mld euro z funduszy unijnych. A to się przełoży na jeszcze szybszy rozwój regionu – zapewnił.

Postęp prac w tym zakresie przedstawił Waldemar Buda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

– Mamy etap procedowania Umowy Partnerstwa na poziomie komitetów rządowych. Zakładamy, że na przełomie września i października przekażemy oficjalnie dokument Komisji Europejskiej – mówił minister.

Jak zaznaczył, od tego momentu województwa muszą być gotowe w terminie trzech miesięcy z programami regionalnymi.

– Umowa nie budzi żadnych kontrowersji, więc wszystko powinno pójść sprawnie – dodał.

Aktywne uczestnictwo w polityce spójności

Do wdrożenia w województwach narzędzia Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) przekonywał z kolei Christopher Todd, dyrektor wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w Komisji Europejskiej.

– Obywatele powinni aktywnie uczestniczyć w polityce spójności, aby ta polityka odpowiadała lokalnym potrzebom i zapewniała odpowiedzi dostosowane do lokalnych wspólnot. Dlatego zachęcam wszystkie regiony do korzystania, w ramach perspektywy 2021-2027, z instrumentu Rozwoju Kierowanego przez Lokalną Społeczność – mówił.

Jak podkreślił, dotychczas jedynie Podlaskie i Kujawsko-Pomorskie z takiej możliwości skorzystały.

Zróżnicowana debata

Dalsza część dyskusji poświęcona była Camino Polaco – kujawsko-pomorskiemu odcinkowi drogi św. Jakuba. Jest to nawiązanie do jednego z najstarszych szlaków pątniczych w Europie – Camino de Santiago.



Poruszone były również kwestie związane z ideą współdziałania samorządów lokalnych w zakresie likwidacji skutków klęsk żywiołowych. Tu w roli eksperta wypowiedział się Andrzej Potoczek, prezes Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris".



Kolejnym punktem czwartkowych obrad będzie dyskusja nad wdrożeniem mechanizmu instrumentów zwrotnych w procesie zarządzania rozwojem województwa. Chodzi głównie o pożyczki. O szczegółach tej formy pomocy poinformuje Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.



Spotkanie zakończy przyjęcie stanowisk wypracowanych podczas konwentu.



Konwent Marszałków Województw RP jest ciałem opiniotwórczo-doradczym, które reprezentuje interesy wszystkich, 16 polskich województw. Powstał on w 1998 r., a każdy z regionów przejmuje w nim prezydencję na określony czas. Województwo Kujawsko-Pomorskie sprawuję ją od czerwca br. i będzie koordynować prace konwentu przez najbliższe pół roku.



Anna Augustynowicz

red.: Małgorzata Sawicka

fot.: Andrzej Goiński/UMWKP