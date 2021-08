Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów: 1,2 mln zł dla Wysokiego Mazowieckiego

Budowa wodociągów to jeden z etapów rozbudowy drogi na odcinku przebiegającym przez centrum miasta – ulicę Zambrowską i 1 Maja. To miejsce charakteryzuje duże natężenie ruchu, zwłaszcza ciężkiego.

Z kolei Jarosław Siekierko, burmistrz Wysokiego Mazowieckiego podkreślał, w jak kiepskim stanie była przebudowywana właśnie droga i jak długo musiał zabiegać o pomoc w zakresie jej modernizacji.

Wartość całkowita inwestycji to 50 mln zł, z czego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pokrywa 41 mln zł, resztę – Wysokie Mazowieckie.

- 9 mln zł to duże obciążenie dla budżetu miasta, dlatego przekazane dziś środki to ogromna pomoc, a otrzymane pieniądze pozwolą na wybudowanie wodociągów w tej okolicy – zapewniał burmistrz Wysokiego Mazowieckiego.

Całe przedsięwzięcie ma się zakończyć w sierpniu przyszłego roku, budowa sieci wodociągowej – z końcem 2021 r.

Przyznane podczas spotkania pieniądze pochodzą z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów, utworzonego w ub. roku w ramach budżetu województwa.

Za przyznaniem dotacji konkretnemu samorządowi głosują radni sejmiku.

- Samorząd województwa zawsze wspierał mniejsze społeczności, lecz nigdy nie było to na taką skalę, jak w tej kadencji - podkreślał Łukasz Siekierko, wiceprzewodniczący sejmiku. - Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów to ewenement w skali kraju, jeśli chodzi o pomoc dla mniejszych społeczności. Samorządy najlepiej wiedzą, na co tych środków potrzebują i dzięki Funduszowi mogą o to wnioskować – zaznaczył.