Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego to cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń w województwie podlaskim. To aktualne informacje na temat działalności Zarządu Województwa Podlaskiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. To wiadomości o najciekawszych przedsięwzięciach kulturalnych i imprezach sportowych, nowych inwestycjach oraz możliwościach pozyskiwania funduszy unijnych. Premierowe odcinki publikowane są w każdy czwartek na Wrotach Podlasia oraz emitowane na antenach rozgłośni regionalnych.