Radiowa kronika województwa podlaskiego- 08.04

Dwa ważne pakiety oferuje Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. To pakiety, które mają pomóc w tej trudnej sytuacji, jaką jest walka z pandemią koronawirusa. Zarząd województwa widzi, że trzeba działać wielotorowo i proponuje pomoc dla jednostek medycznych i przedsiębiorców. Pierwszy pakiet to podniesiony z 22 milionów złotych do 56 mln. Pakiet medyczny. W jego ramach Prawie 28,6 mln zł dla jednostek z Białegostoku, ponad 13.7 miliona złotych trafi do Łomży, 8,2 mln zł dla medyków z Suwałk i Augustowa, prawie 5,5 mln zł dla szpitali w Bielsku Podlaskim i Hajnówce.Jednostki medyczne z tych miast, dokonają najpotrzebniejszego zakupu sprzętu oraz zrealizują niezbędne inwestycje Podlaski Pakiet Gospodarczy, to plan wsparcia dla przedsiębiorców przygotowany przez Zarząd Województwa podlaskiego. Wartość pierwszej części wsparcia to 142 mln złotych. 72 mln z tej kwoty zostanie przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, a 70 mln na korzystne pożyczki dla przedsiębiorstw. W radiowym spotkaniu z kroniką województwa podlaskiego powiemy też o ponad 400 tysiącach dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego które trafią do podlaskich firm na dofinansowanie usług doradczych.