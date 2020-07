Puchar Gmin – konkurs dla podlaskich samorządów z największą frekwencją w nadchodzących wyborach

- Jako Zarząd Województwa Podlaskiego uważamy to za swój obowiązek, żeby zachęcać mieszkańców naszego regionu do tego, by brali udział w wyborach – mówił podczas konferencji Artur Kosicki. - To jest prawo, z którego powinniśmy korzystać, to jest dzień, który powinniśmy sobie zarezerwować na to, aby wziąć udział w wyborach i w ten sposób decydować o tym, w jakim kierunku będzie rozwijać się nasz kraj i kto tym krajem będzie zarządzać – zaznaczył.

W konkursie Puchar Gmin dotację w wysokości 50 tys. zł otrzyma te 10 podlaskich gmin, które osiągną najwyższą procentową frekwencję w niedzielnych (12.07) wyborach prezydenckich. Pieniądze z budżetu Województwa Podlaskiego wykorzystać będzie można wykorzystać na wyposażenie bądź modernizację lub remont świetlic na swoim terenie.

Inicjatywa ma nie tylko wpłynąć na zwiększenie liczby mieszkańców Podlaskiego biorących udział w wyborach, ale też wyróżnić najbardziej aktywne lokalne społeczności.

- Wierzymy w to, że mieszkańcy naszego regionu są ambitni, zdecydowani, by wziąć sprawy w swoje ręce i chcą decydować o tym, jak w przyszłości będzie rozwijał się nasz kraj. Serdecznie zachęcamy wszystkich pójścia na wybory prezydenckie 12 lipca – podkreślił marszałek.

Po wyborach gminy, które zwyciężą, muszą złożyć dokumenty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wraz z wnioskiem, na jakie działania zostaną przeznaczone pieniądze. Wnioski zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym, a wyboru dokona komisja konkursowa.

Małgorzata Sawicka

fot. Anna Augustynowicz