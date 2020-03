Sprawy urzędowe załatw za pośrednictwem telefonu lub e-maila

DEPARTMENT ROLNICTWA I OBSZARÓW RYBACKICH



Sekretariat

856654240 telefon stacjonarny

885220468 telefon komórkowy

609501796 telefon komórkowy

Referat Regionalnej Polityki Rolnej

856654215 telefon stacjonarny

856654216 telefon stacjonarny

856654419 telefon stacjonarny

609501807 telefon komórkowy

609970116 telefon komórkowy

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

856654613 telefon stacjonarny

856654207 telefon stacjonarny

856654212 telefon stacjonarny

Referat Łowiectwa i Rybactwa Śródlądowego

856654202 telefon stacjonarny

856654204 telefon stacjonarny

856654225 telefon stacjonarny

609301866 telefon komórkowy

609301242 telefon komórkowy



Referat ds. Wspierania Zrównoważonego Rozwoju Sektora Rybackiego PO RYBY:



856654222 telefon stacjonarny

856654223 telefon stacjonarny

Samodzielne stanowisko ds. jakości żywności

856654826 telefon stacjonarny

691991756 telefon komórkowy

DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO

tel. 85 66 54 480 (sekretariat)

fax. 85 66 54 651

Główny Punkt Informacyjny w Białymstoku

Tel. 08013 08013

DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

tel. 85 66 54 260 (sekretariat)

fax. 85 66 54 201

DEPARTAMENT INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

tel. 85 66 54 399 (sekretariat)

fax. 85 66 54 398

Biuro Certyfikacji

tel. 85 66 54 399 (sekretariat)

fax. 85 66 54 398

Kancelaria

tel. 85 66 54 312

DEPARTAMENT ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH



Tel. Kom. 603 68 44 00

Tel. Kom. 691 380 121

Tel. Kom. 603 631 980

W sprawach dotyczących rozliczeń wniosków 604 673 761, stacjonarny 85 66 54 709

W sprawach dotyczących weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy LEADER 695 667 933

W sprawach dotyczących weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy 885 220 474

W sprawach dotyczących zamówień publicznych 609 301 425

W sprawach dotyczących monitroingu i sprawozdawczości 796 23 24 10

W sprawach dotyczących nadzoru nad LGD 691 42 44 77

W sprawach dotyczących kontroli projektów 691 380 104

DEPARTAMENT OCHRONY ŚRODOWISKA

Stanowisko Pokój TELEFON Dyrektor 514 85 66 54 598 Z-ca dyrektora 516 85 66 54 462 Sekretariat Sekretarka 515 85 66 54 157 Referat Opłat Środowiskowych (DOS-I.) Kierownik 508 85 66 54 571 BDO opłata produktowa 508 85 66 54 571 85 66 54 571 Wrota Podlasia, BIP, opłaty 507 85 66 54 478 Księgowość opłaty 85 66 54 607 85 66 54 607 85 66 54 126 opłaty odpady 504 85 66 54 450 BDO opłata produktowa 85 66 54 411 85 66 54 183 85 66 54 192 emisja do powietrza - opłaty 513 85 66 54 577 85 66 54 498 emisja do powietrza - opłaty 512 85 66 54 467 85 66 54 134 Referat Ochrony Środowiska (DOS-II.) Kierownik 517 85 66 54 597 Edukacja ekologiczna, 517 85 66 54 414 Pozwolenia zintegrowane, Oceny OŚ, BDO 505 85 66 54 112 BDO, Pozwolenia zintegrowane, ochrona powietrza, hałas, 506 85 66 54 699 Pozwolenia zintegrowane, BDO 85 66 54 512 510 85 66 54 103 85 66 54 592 gospodarka odpadami, azbest, BDO plany i programy, gospodarka odpadami, BDO 85 66 54 448 gospodarka odpadami – sprawozdawczość, BDO 85 66 54 473

Należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia i są to:



1. Częste mycie rąk wodą z mydłem a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%).



Mycie rąk z użyciem wodą z mydłem zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.



2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu, wówczas należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrywanie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów.



3. Zachować bezpieczną odległość, co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę.



4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust, dotykanie różnych wielu powierzchni, mogą być zanieczyszczone wirusem.