Edukacja poprzez eksperyment w gminie Sokółka

W ramach projektu zostanie przebudowana i wyposażona w nowoczesny sprzęt pracownia przyrodnicza. Uczniowie skorzystają z dodatkowych zajęć matematycznych, przyrodniczych, lekcji w ramach koła fizycznego, geograficznego, biologiczno-chemicznego. Dzieci mające kłopoty w nauce wezmą udział w zajęciach wyrównawczych. Zaplanowano również piknik naukowy i wycieczki edukacyjne.

- Dzieci z mniejszych miejscowości często nie mają takich możliwości rozwoju swoich zainteresowań, ale też pomocy specjalistycznej, jak ich rówieśnicy z większych miast – zauważyła Wiesława Burnos. - Dlatego musimy wychodzić naprzeciw potrzebom, dostrzegać je i wspierać. Te szanse muszą zostać wyrównywane. Gratuluję i życzę powodzenia przy realizacji – dodała.

Projekt zostanie zrealizowany do 31.07.2021 r. Jego wartość wynosi blisko 143 tys. zł, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego pokryje 127 tys. zł. Został wybrany w konkursie, przeprowadzonym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski.

Jak zauważyła Wiesława Burnos, jest to już trzeci w tym roku projekt edukacyjny skierowany do szkół i przedszkoli w powiecie sokólskim, który otrzymał wsparcie z funduszy europejskich. Łączna wartość dofinansowania tych inicjatyw to 427 tys. zł.

tekst: Barbara Likowska-Matys

red.: Paulina Dulewicz

fot.: Kamil Timoszuk