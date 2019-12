Dodatkowe 47 mln zł dofinansowania na budowę węzła w Porosłach

- Cieszę się, że mogłem przyczynić się do tej inwestycji. To jest mój obowiązek jako marszałka i jako mieszkańca województwa podlaskiego. Jeżeli współpraca rządu z samorządem przebiega dobrze to wspólnie możemy osiągnąć bardzo dużo - mówił podczas konferencji marszałek Artur Kosicki.

- Rozmawiamy z Komisją Europejską, aby dojść do maksymalnego progu dofinansowania, czyli 85 procent wartości projektu. Być może jeszcze w tym roku przywieziemy kolejną dobrą informację, czyli dodatkowe 33 mln zł na tę inwestycję - zapowiedział Artur Soboń, wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej. - Jako rząd będziemy kontynuować Program Polska Wschodnia, więc można już przygotowywać kolejne projekty, tak aby być gotowym na kolejny etap dobrej współpracy rządu z samorządem - dodał.

Po podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie pomiędzy Miastem Białystok a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, reprezentowaną przez Adama Banaszaka, wiceprezesa PARP, został przekazany symboliczny czek Tadeuszowi Truskolaskiemu, prezydentowi Białegostoku. Podziękował on marszałkowi oraz obecnym na konferencji przedstawicielom rządu za zaangażowanie w zwiększenie dofinansowania dla tej inwestycji.

Całkowita kwota dofinansowania z Programu Polska Wschodnia na ten moment wynosi 219,7 mln zł. Prace remontowe realizuje konsorcjum firm POPR (lider), Unibep i Value Engineering. Planowany termin zakończenia budowy to wrzesień przyszłego roku.

W konferencji wzięli udział także: Dariusz Piontkowski, Minister Edukacji Narodowej, Mieczysław Baszko - poseł na Sejm RP, Stanisław Derehajło - wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Wojciech Borzuchowski - dyrektor podlaskiego oddziału GDDKiA, Maciej Berliński - dyrektor Departamentu Projektów Infrastrukturalnych PARP, a także przedstawiciele firm wykonujących prace remontowe.

bm/ red. is