30 lat samorządu w Michałowie

Uroczystość obchodów 30-lecia samorządu terytorialnego była okazją do podziękowania wszystkim instytucjom, które od 1990 roku znacznie przyczyniły się do rozwoju gminy Michałowo. Wśród "Przyjaciół Michałowa" znalazł się m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Pamiątkowy grawerton i lokalne pamiątki odebrał Mariusz Nahajewski, który odczytał także list marszałka Artura Kosickiego skierowany do lokalnych samorządowców i mieszkańców gminy.

- Niech dzisiejszy, wspaniały Jubileusz będzie dla Państwa inspiracją do realizowania wielu kolejnych, ważnych wyzwań i zamierzeń, dla dobra mieszkańców Gminy Michałowo oraz całego województwa podlaskiego - życzył w swoim liście marszałek.

- Bardzo dziękuję Panu marszałkowi Arturowi Kosickiemu. Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego stopa życiowa naszych mieszkańców stale się polepsza i mam nadzieję, że współpraca będzie przebiegać tak dobrze jak do tej pory - podkreślił Marek Nazarko, Burmistrz Michałowa.

***

Gmina położona jest 36 km na południowy wschód od Białegostoku. Od wschodu graniczy z Białorusią. Oferuje turystom wiele atrakcji. Bogactwo przyrody oraz ciekawe zabytki historyczne sprawiają, że na terenie gminy dynamicznie rozwija się agroturystyka.

Michałowo prawa miejskie otrzymało w 2009 roku. Na terenie gminy znajduje się tłocznia i pomiarownia gazu, której zdolność przesyłowa wynosi 99 230 000 m³ na dobę.

Bartłomiej Modzelewski

fot.: Mateusz Duchnowski