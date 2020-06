500 tys. zł dotacji na rozwój wspólnot i społeczności lokalnej

Wybrane do realizacji projekty zostały zgłoszone w ramach otwartego konkursu ofert realizowanego od 16 marca do 8 maja br. Łącznie w tym terminie wpłynęły 62 oferty (dwie nie spełniały wymogów formalnych). Powołana komisja oceniała merytorycznie pozostałe, rekomendując do dofinansowania 57 z nich (lista w załączniku).

W ramach dofinansowania mogą być pokryte koszty zakupu strojów, sprzętu do wykonania rękodzieła, wyposażenia kuchni, czy stoisk plenerowych, sprzętu cateringowego oraz działań promocyjnych.

Zdecydowana większość projektów zgłoszonych do konkursu pochodzi od kół gospodyń wiejskich. I tak na przykład KGW „Łapianka na obcasach” w Łapach Dębowinie zrealizuje projekt „Reskie historie. Podlaska wieś zmysłem smaku i wzroku malowana…”. To cykl międzypokoleniowych spotkań integracyjno-warsztatowych dla lokalnych mieszkańców.

„Wyłowienie tradycji rękodzielniczych regionu działania KGW w Łapach Dębowinie, sięgnięcie do kufrów babć, zaprezentowanie lokalnego dziedzictwa pozwoli na ocalenie od zniszczenia i zapomnienia” – można było przeczytać w projekcie.

Promocję lokalnych produktów kulinarnych z obszaru gminy Szudziałowo, a także wzrost zainteresowania konsumentów oraz rozpowszechnianie dostępu do produktów regionalnych z gospodarstw podlaskich rolników i wytwórców ma na celu kolejny projekt, zgłoszony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Szudziałowo. Przewiduje on organizację trzech pokazów kulinarnych w ramach festynów gminnych.

Koło Gospodyń Wiejskich Babska Puszcza w Białowieży planuje z kolei zorganizować przedsięwzięcie o nazwie „Latające Chodniki”. To cykl warsztatów tkania tradycyjnych chodników (tzw. szmaciaków czy pasiaków) na krosnach, wykonywanych z wełny, resztek włóczek, pasków materiałów ze starych ubrań. Projekt w założeniu ma nie tylko ocalić od zapomnienia ginący zawód tkaczki, ale także zintegrować lokalną społeczność.

Przedsięwzięcia realizowane mają być w terminie 15.06-30.09. br.

Małgorzata Sawicka

fot. Marcin Nawrocki