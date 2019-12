Wyzwolić potencjał regionu z wykorzystaniem produktu lokalnego – konferencja w UMWP

W konferencji wzięli udział samorządowcy, regionalni producenci, Pracownicy Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich urzędu marszałkowskiego, a także Dyrektor Departamentu Promocji i Jakości Żywności w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Michał Rzytki, Jakub Jasiński i Dariusz Goszczyński z Fundacji Original – organizacji współpracującej z samorządami i administracją publiczną w zakresie rozwoju gospodarczego opartego o żywność wysokiej jakości.



Marszałek Derehajło ( w zarządzie województwa odpowiedzialny m.in. za rolnictwo) podkreślał, że cały czas niezbędna jest promocja regionalnych produktów. Poinformował również, że zostanie ona ujęta w opracowywanej właśnie strategii województwa podlaskiego. - Zapiszemy tam działania dotyczące i produkcji, i promocji regionalnych produktów – mówił Stanisław Derehajło. – Czekamy też na opinie samorządów i producentów. Chcemy je wykorzystać kreując naszą politykę dotyczącą produktu lokalnego.

Marszałek zachęcał również samorządy do współpracy z Lokalnymi Grupami Działania przy promocji produktu lokalnego. - Należy przyjrzeć się jakie są jeszcze konkursy. Wiem, że nie wszystkie pieniądze są wydane i może warto wzmacniać ten potencjał środowiskowy skupiony wokół produktu lokalnego. Warto się nad tym pochylić – mówił Stanisław Derehajło.





Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego

Jednym z podstawowych działań promocyjnych jest stworzenie bazy internetowej zawierającej wszelkie informacje dotyczące właśnie regionalnych produktów. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego taką bazę prowadzi. Lokalni producenci za pośrednictwem ankiety zgłaszają chęć wprowadzenia do niej swoich wyrobów. Ci zarejestrowani mogą liczyć m.in. na bezpłatną promocję wyrobów na portalu informacyjnym samorządu województwa podlaskiego Wrota Podlasia. Do tej pory w bazie zarejestrowało się 90 producentów.

- To mało! – mówi Marcin Muszyc z Departamentu Rolnictwa i Obszarów Wiejskich UMWP - Cały czas liczymy na większą współpracę w tej kwestii z samorządami. Takich zgłoszeń powinno być co najmniej po kilka z każdego powiatu.

Warto dodać, że urząd marszałkowski jest na ostatniej prostej jeśli chodzi o stronę internetową Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego. Będzie tam nie tylko wspomniana baza, ale też wszelkie niezbędne informacje potrzebne do prowadzenia czy rozpoczęcia ekologicznej, tradycyjnej produkcji. Strona ma być dostępna już w grudniu br. To będzie też ułatwienie dla konsumentów - często zdobycie informacji o tym gdzie można kupić lokalny przysmak było nie lada wyzwaniem.

Rejestracji można dokonać za posrednictwm strony producenci.wrotapodlasia.pl ⇒ link do strony





Samorządy skorzystają na rozwoju rynku produktu lokalnego

Jakub Jasiński z Fundacji Original podkreślał, że w krajach w których najwięcej jest produktów samorządy angażują się w promocję wszelkich działań z tym związanych, bo mają z tego ogromny zysk. - Popyt na produkty lokalne, które w tej chwili są w obrocie jest nieograniczony, w związku z tym ci którzy będą je produkowali i dbali o ich jakość będą mieli zbyt, jak będą mieli zbyt będą się rozwijali i płacili wyższe podatki do budżetów samorządowych – i tu jest ta korzyść samorządów. – mówił.

Natomiast Michał Rzytki podkreślał, że jako producenci żywności nie jesteśmy konkurencyjni pod względem ilościowym, natomiast możemy konkurować jakością naszych produktów.

I to jest ogromna szansa również dla Podlaskiego.

Uczestnicy konferencji rozmawiali też o wsparciu rozwoju rynku produktów lokalnych przez samorząd – m.in. zielonych zamówień, tworzenia miejsc handlu i promocji samorządów poprzez produkt lokalny. Dyskutowano również o planowanych kierunkach wsparcia i wykorzystania funduszy europejskich w produkcji ekologicznej i lokalnej w kolejnej perspektywie finansowej.

Niewatpliwą atrakcją spotkania była możliowść degustacji miodu z Sejneńszczyzny/ Miodu z Łoździej zarejestrownego w Unii Europejskiej jako Chroniona Nazwa Pochodzenia.





ak