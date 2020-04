Samorząd województwa wsparł porejestrowe badania odmian roślin

Porejestrowe doświadczalnictwo odmian roślin proponowane przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Krzyżewie jest istotnym działaniem z punktu widzenia rozwoju rolnictwa. Na podstawie wyników porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego Centralny Ośrodek, w porozumieniu z Województwem Podlaskim i Podlaską Izbą Rolniczą ustala „listę zalecanych do uprawy odmian na obszarze województwa”. Badania mają na celu dostarczenie rolnikom możliwie pełnej informacji o przydatności zarejestrowanych odmian do uprawy w danym rejonie, co przekłada się na możliwość osiągnięcia jak najlepszych efektów ekonomicznych w gospodarstwie. Wprowadzenie do uprawy nowych odmian zawsze związane jest z ryzykiem wystąpienia negatywnych reakcji na różne warunki klimatyczne, siedliskowe i czynniki agrotechniczne.

Wyniki badań są publikowane w formie broszur, dostępne na stronie internetowej Ośrodka oraz propagowane w lokalnych mediach. Dodatkowo w 2019 r. w ramach operacji pn. „Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe nośnikiem postępu biologicznego w produkcji roślinnej” powstał film promujący i wyjaśniający, czym jest PDO - operacja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

źródło: Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich

oprac. Aneta Kursa

fot. fb SDOO w Krzyżewie