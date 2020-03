PodlaskieKupujeLokalnie. Tradycyjne wędliny z rodzinnej masarni!

Masarnia „Mięsny Zakątek” oferuje szeroki asortyment wędlin. Wśród wielu wyrobów każdy może znaleźć coś dla siebie. Od kiełbas, szynek, polędwicy, boczku po kaszanki i salceson. Bracia Niemyjscy, właściciele i założyciele firmy pilnują, aby ich produkty zachowały najwyższą jakość i powstawały w odpowiednich warunkach. Po kilku godzinach wędzenia w wysokiej drewnianej budce z piecykiem na drewno każdy z nas może dać się uwieść zapachem mięsa pełnym aromatu przypraw.

Chcecie dowiedzieć się więcej?... Zapraszamy do lektury: Mięsny Zakątek

Wyrób Wędlin Mięsnych Zakątek Błażej Fabian Niemyjscy S.C.

Niemyje Stare 24;

17-123 Rudka

FB: Link do strony

Fot.: UMWP

oprac. Cezary Rutkowski