PodlaskieKupujeLokalnie. Tradycyjne masło i sery z Doliny Rospudy

W zakład mleczarskim w Filipowie w Dolinie Rospudy od ponad pięćdziesięciu lat powstają produkty o wyjątkowej jakości. Kluczowym składnikiem, który sprawia, że wyroby nie tracą swojego oryginalnego smaku jest mleko. Dostarczają je rolnicy z okolicznych, a często niewielkich gospodarstw rolnych. Spółdzielnia mleczarska przeszła przez najcięższy okres lat 90., kiedy mniejsze zakłady przetwórcze były likwidowane. Firma pomimo braku środków finansowych na modernizację produkcji przetrwała dzięki wpisaniu w 2005 roku ich wiodącego wyrobu, tradycyjnego masła na Listę Produktów Tradycyjnych wraz z serem Gouda oraz Podlaskim, co wzmocniło markę lokalnej mleczarni. Produkty nieprzerwanie wciąż są wytwarzane w sposób naturalny bez dodawania chemikaliów, a procesy technologiczne nie są nastawione na jak najszybsze, dzięki czemu produkty zachowują naturalne walory smakowe oraz cenne witaminy i minerały. Mleczarnia dostarcza na rynek żywność najwyższej jakości, czego dowodem jest olbrzymie zainteresowanie klientów.

Chcecie dowiedzieć się więcej?... Zapraszamy do lektury: Tradycyjne masło i sery z Doliny Rospudy

Spółdzielnia Mleczarska Rospuda w Filipowie

ul. 1 Maja 48, 16-424 Filipów

Żródło/ Fot.: Spółdzielnia Mleczarska Rospuda

oprac. Cezary Rutkowski