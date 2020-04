PodlaskieKupujeLokalnie. Polecamy tradycyjny miód augustowski

Rodzinna firma prowadzona już przez trzecie pokolenie właścicieli oferuje tradycyjny miód augustowski w różnorodnych odmianach. Wśród bogatego asortymentu miodów możemy również nabyc produkty pszczele. Od propolisu, pierzgi, pszczelich pyłków kwiatowych po miodowe świece. Jak zapewniają państwo Muczyńscy, wszystkie sprzedawane produkty pochodzą wyłącznie z ich własnego gospodarstwa. Przedsiębiorstwo prowadzi sprzedaż telefonicznie oraz poprzez stronę internetową.

