PodlaskieKupujeLokalnie. Polecamy masło, twaróg oraz ser z Hajnówki

Od prawie 50 lat w Hajnówce działa OSM. Dzisiaj zatrudnia ponad 200 osób, które dokładają wszelkich starań, aby produkty były najwyższej jakości. Kluczem do niepowtarzalnego smaku wyrobów przedsiębiorstwa jest mleko sprowadzane z gospodarstw leżących w otulinie Puszczy Białowieskiej i Knyszyńskiej z dala od wielkich ośrodków przemysłowych, oraz różnego trawy i zioła pochodzące z podlaskich łąk. Flagowymi produktami mleczarni, które mogą na stałe zagościć na naszym stole są Twaróg hajnowski oraz Masło z Hajnówki. Warto również spróbować wyrobu o bursztynowej barwie, Sera Carskiego z Hajnówki, nazywanego carem wszystkich serów. W 2012 roku został nagrodzony tytułem Podlaskiej Marki. Ponadto zyskał także uznanie konsumentów i jest laureatem licznych konkursów. Zakład łącząc tradycyjną recepturę z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi, dba by jakość oraz smak naszych produktów była najlepsza nawet dla najbardziej wymagających klientów.

Chcecie dowiedzieć się więcej?... Zapraszamy do lektury: OSM w Hajnówce

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Hajnówce

ul. Warszawska 108,

17-200 Hajnówka

FB: Link do strony

Źródło/Fot.: OSM w Hajnówce

oprac. Cezary Rutkowski