PodlaskieKupujeLokalnie. Polecamy ciastka siemiatyckie!

Rodzinna cukiernia państwa Posławskich od ponad 30 lat rozpieszcza wszystkich smakoszy słodyczy. Rodzinna firma w swojej bogatej ofercie proponuje szeroki wybór wypieków. Ciastka foremkowe i maszynkowe mają zapewnione stałe miejsce na witrynach firmy. Te pierwsze zawdzięczają swój kształt gwiaździstej foremce i są obficie posypane cukrem. Natomiast drugi rodzaj wypieków, to klasyczne ciastka półkruche, które swoją nazwę zawdzięczają metodzie formowania: przez maszynkę do mięsa uzbrojoną w specjalną nakładkę. Na szczególną uwagę zasługują również ciastka siemiatyckie. Produkt swym wyglądem wyróżnia się na tle pozostałych równie przepięknych wypieków. Odznacza się dwoma niewielkimi prostokątnymi kształtami kruchego ciasta przełożonym marmoladą i ozdobionym z dwóch stron kleksem bezy. W 2017 r. roku zostały nagrodzone kulinarną „Perłę” – najwyższą nagrodę ogólnopolskiego konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”.

Chcecie dowiedzieć się więcej?... Zapraszamy do lektury: Piekarnia Posławskich

Zakład Cukierniczy Posławscy

ul. Słowiczyńska 42,

17-300 Siemiatycze

FB: Link do strony

