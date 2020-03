PodlaskieKupujeLokalnie. Polecamy chleb drohiczyński!

Antoni Stopczyński od ponad dwudziestu lat prowadzi piekarnię, w której powstają wyroby piekarnicze i cukiernicze dostosowane do różnych gustów klientów. Właściciel firmy przy produkcji swoich wyrobów bazuje na bogatym doświadczeniu zawodowym w branży piekarskiej, oraz korzysta ze sprawdzonych przepisów dla piekarzy lat 70. Znakiem rozpoznawczym firmy Pana Antoniego jest razowy chleb drohiczyński. Piekarnia Podlaska, jak zapewnia przedsiębiorca, ma swoje unikalne sposoby na produkcję pieczywa na naturalnym zakwasie, którymi dzieli się ze swoimi uczniami szkolonymi na przyszłych piekarzy. W firmie asortyment pieczywa jest bardzo szeroki. Od chleba pszennego, po żytni razowy. Dzięki czemu każdy może odnaleźć smak dla siebie.

Chcecie dowiedzieć się więcej?... Zapraszamy do lektury: Chleb drohiczyński

Piekarnia Cukiernia Podlaska Stopczyński, Łukaszewicz Sp. J.

Polna 11/12, 17-312 Drohiczyn

Jeśli jesteś rolnikiem, producentem, sprzedawcą z województwa podlaskiego i chcesz, by Twoje produkty trafiły do szerokiego grona klientów? Zgłoś się do nas!

Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego – Link do strony

Fot.: Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego

oprac. Cezary Rutkowski