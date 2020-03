PodlaskieKupujeLokalnie. Polecamy augustowską jagodziankę

Polikarp Augustyniak, właściciel dwóch punktów sprzedaży jagodowego przysmaku w centrum Augustowa, pierwszą własną cukiernię założył w 1973 r. Swoim ciastem oczarował całe miasto, ponieważ przed powstaniem firmy nikt nie znał smaku jagodzianki. Jeśli chcemy, aby powstał produkt o wyjątkowym smaku potrzebujemy sprawdzonej mąki, tłuszczy i przede wszystkim najsłodszych, najzdrowszych jagód, których właścicielowi dostarczają augustowskie lasy.

Augustowską jagodziankę spośród innych tego rodzaju ciast wyróżnia większy niż w jakichkolwiek innych bułkach z owocami stosunek nadzienia jagodowego do ilości ciasta.

Oprócz jagodzianek na blachach złocą się bułki z jabłkiem, rożki francuskie i koperty z owocami, rogaliki ze słodką polewą i dodatkiem owoców oraz pączki. Wszystkie produkty cieszą się olbrzymim zainteresowaniem klientów i nie przestają cieszyć ich podniebienia.

Chcecie dowiedzieć się więcej?... Zapraszamy do lektury: Augustowska jagodzianka

Pracownia Cukiernicza Polikarp Augustyniak

Ul. Nowomiejska 1, Rynek Zygmunta Augusta 13

16-300 Augustów

Jeśli jesteś rolnikiem, producentem, sprzedawcą z województwa podlaskiego i chcesz, by Twoje produkty trafiły do szerokiego grona klientów? Zgłoś się do nas!

Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego – Link do strony

Fot.: UMWP

oprac. Cezary Rutkowski