PodlaskieKupujeLokalnie. Miody o wielu smakach z Zabłudowa!

Mariusz Wiszniewski prowadzi od ośmiu lat rodzinne gospodarstwo pszczelarskie w Zabłudowie. W jego pracowni pszczelarskiej półkę zdobią kolorowe słoiki pełne miodów, od najjaśniejszych odcieni do tych ciemniejszych. W pasiece nie brakuje smaków lipy, mniszka lekarskiego, rzepaku, wielokwiatowego, a nawet gryki i leśnych kwiatów rosnących dziko w lesie. Oprócz bogatego wyboru wśród miodów w ofercie pana Mariusza znajdziemy również pierzgę i pyłek pszczeli.

Chcecie dowiedzieć się więcej?... Zapraszamy do lektury: Pasieka Wiszniewskich

Gospodarstwo Pszczelarskie Wiszniewscy

ul. Surażska 62,

16-060 Zabłudów

FB: Link do strony

oprac. Cezary Rutkowski