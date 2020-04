Podlaski Produkt Lokalny. Tulone – z mąki i z serca

Tulone to marka makaronów produkowanych w Zakładzie Aktywności Zawodowej „Wytwórnia”, prowadzonym przy ul. Octowej w Białymstoku przez Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI. Pracują w nim 22 osoby z niepełnosprawnością wspierane przez instruktorów.



- Możliwość pracy dowartościowuje człowieka. Dla naszych przyjaciół, podopiecznych praca to spełnienie marzeń. A naszym spełnieniem jest to miejsce – mówiła podczas oficjalnego otwarcia „Wytwórni” w marcu 2019 r. kierownik zakładu. To jeden z kilku ZAZ-ów w Podlaskiem, ale jedyny, który zajmuje się produkcją.



Przyjaciel z Sycylii



„Wytwórnia” w ramach stworzonej marki „Tulone” produkuje świeże makarony, ravioli, kopytka oraz pierogi. Ponadto przygotowuje też dania obiadowe pod usługi cateringowe i jako codzienne posiłki dowożone do białostockich firm, urzędów i rozmaitych instytucji.



- Największą popularnością cieszą się świeże makarony w tradycyjnych kształtach spaghetti i tagliatelle – zdradza Alina Bendiuk z ALPI. - Klienci pytają głównie o nie, ale także o nasze kopytka i pierogi.



Tajemnica smaku makaronów i innych mącznych produktów Tulone tkwi zarówno w recepturze, jak i surowcach używanych do produkcji. Recepturę świeżych makaronów pracownicy Wytwórni wypracowali z szefem kuchni Giancarlo Russo, Sycylijczykiem, który w Warszawie prowadzi swoje Studio Kulinarne Giancarlo.

- Zaprosiliśmy naszego przyjaciela z Sycylii Giancarlo Russo, aby nas wsparł wiedzą o włoskim makaronie. Przyjeżdżał do nas na kilkudniowe szkolenia – tłumaczył Piotr Bendiuk, prezes Stowarzyszenia ALPI podczas uroczystości otwarcia zakładu.



Szkolenia u włoskiego mistrza przeszli zarówno pracownicy, jak i instruktorzy i to kilkukrotnie. Oprócz doskonalenia procesu produkcji makaronu uczyli się także przygotowywania sosów oraz ich doboru do kształtu makaronu. Szkolili się też u Pawła Fabisia, szefa kuchni i właściciela warszawskiej restauracji Mąka i Woda a także podczas „Kursu dla kucharzy - Azjatyckie pierożki i makarony”.



Jajka z Podlaskiego



Do produkcji swoich wyrobów w „Wytwórni” używa się surowców najwyższej jakości: do makaronu świeżego i ravioli - mąki semoliny durum, do kopytek i pierogów - mąki typu „00”, a do ramenu mąki pszennej od lokalnych producentów. Z naszego regionu są też jajka i warzywa. A do świeżych makaronów używają tylko filtrowanej wody.



„Wytwórnia” produkuje obecnie ok. 15 rodzajów makaronów: jajeczne i bezjajeczne, a także barwione szpinakiem, sepią i kakao.



- Mamy duże zainteresowanie naszym produktem, bo jest bardzo wysokiej jakości. Kontaktują się z nami restauracje z Warszawy, Poznania, ale też Białegostoku, bo obecnie można go próbować już w kilku białostockich lokali – opowiadał podczas otwarcia zakładu Piotr Bendiuk. A kilka miesięcy później w ramach współpracy z szefem kuchni i właścicielem „Trattoria Czarna Owca” Grzegorzem Chlebowiczem - wypracowali recepturę makaronu ramen używanego do japońskiej zupy w typie rosołu.



- Tworzymy z pasją – podkreśla Alina Bendiuk odpowiadając na nasze pytania. – Pracujemy, budując własną niezależność. Wierzymy, że nasze makarony zmieniają świat!





Urszula Arter, Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego

Fot. Alpi/Tulone





Zakład Aktywności Zawodowej „Wytwórnia”

ul. Octowa 2A, 15-399 Białystok

tel. 790 705 605, e-mail: sprzedaz@alpi.org.pl

Adres korespondencyjny: Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI ul. Piastowska 3B/79, 15-207 Białystok



Sprzedaż na miejscu w zakładzie (ul. Octowa), przez zamówienia telefoniczne pod nr tel. 790 705 605. Zamówienia można składać bieżącego dnia do godz. 15.00, aby otrzymać zamówienie kolejnego dnia lub w następnych dniach w danym tygodniu. Zamówienia dowożone są w godz. 12.00-14.00. Płatność gotówką lub kartą.