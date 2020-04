Podlaski Produkt Lokalny. Spokój z pola lawendy w Dworzysku

Zawsze byli blisko natury. Lubili jeździć na wakacje do babcinych wsi, w harcerstwie wszelkie biwaki i obozy także były pod znakiem leśnej przygody. To tam, w harcerstwie się poznali. A jak przyszło dorosłe życie i konieczność wyboru dalszej ścieżki – wiedzieli, że musi prowadzić jak najbliżej lasu.

- Każdą wolną chwilę spędzaliśmy w lesie, snuliśmy wizję tego gdzie będziemy mieszkać, jak będzie wyglądać nasze życie. Kręciliśmy się z naszymi pomysłami, aż bliska znajoma powiedziała, że szuka kogoś, kto zajmie się siedliskiem w okolicach Czarnej Białostockiej. Pojechaliśmy, obejrzeliśmy i zostaliśmy. Tak trafiliśmy do Dworzyska – opowiada na swoim blogu Urszula Kopciewska.

Miłość do lawendy

W Dworzysku zamieszkali zimą 2009 r. Kilka miesięcy później, wiosną posadzili 200 pierwszych sadzonek różnych gatunków lawendy.

- Lawendę przyjęliśmy, jako znak rozpoznawczy dla bliżej nieokreślonego pomysłu na biznes turystyczny. Fascynacja i miłość do tej rośliny przyszła później. Szacunek i cierpliwość do uprawy pojawiły się po pierwszej zimie, kiedy 70% naszych sadzonek wymarzło – wspomina Urszula Kopciewska. Pozostałe 30% : lawendy wąskolistne Hidcote Blue Strain i Munstead w kolejnym roku pięknie zakwitły. Dzisiaj pole ma 1000 krzewów, które rosną w słońcu i śniegu, bez dodatku sztucznych nawozów.

- Właściwości i wszechstronne zastosowanie lawendy zmieniło nasze zainteresowania i kierunek firmy z turystyki na produkcję – wyjaśnia Urszula. - Lawendy tworzymy mieszanki ziołowe, kosmetyki i dekoracje na jej bazie. Większość naszej produkcji odbywa się ręcznie, lokalnie na Podlasiu.

Sposób na odprężenie

Mieszanki ziołowe produkowane w Dworzysku można stosować rozmaicie: jako napary do picia i do kąpieli. Doskonałym tego przykładem jest mieszanka o nazwie „Śpij dobrze”. W jej skład wchodzą: lawenda, rumianek, melisa, chmiel i wrzos. Jak czytamy w opisie w sklepie internetowym Dworzysk.pl: „Lawenda jest polecana przy stanach niepokoju. Rumianek działa łagodząco i rozkurczowo. Melisa posiada właściwości uspakajające i jednocześnie wzmacniające. Wyciąg z szyszek chmielu jest stosowany w stanach wzmożonego napięcia i nadpobudliwości nerwowej. Kwiaty wrzosu są pomocne przy problemach z bezsennością. To dobry napar do picia przed snem. Działa korzystnie na nasze samopoczucie, pomaga się odprężyć i spokojnie przespać noc.”

Produkty Dworzyska można kupić przez sklep internetowy, ale także w białostockiej pracowni.

- Trzy dni w tygodniu mamy otwartą pracownię przy ul. Warszawskiej – wyjaśnia Pani Urszula. - W sezonie kwitnienia lawendy, uruchamiamy sklepik w Dworzysku. Wystawiamy się na jarmarkach przed ratuszem w Białymstoku i na targach branżowych w Warszawie, Krakowie, Gdańsku i Poznaniu. Prowadzimy też sprzedaż do sklepów ze zdrową żywnością, kosmetykami naturalnymi, salonów kosmetycznych, kawiarni i hoteli.

O lawendzie dla chętnych

Współistniejącą z produkcją działalnością Państwa Kopciewskich jest edukacja. Oczywiście, ta dotycząca lawendy i jej właściwości. Swoją wiedzą dzielą się w mediach społecznościowych (FB, Instagram) a także na blogu. Lubią też bezpośrednie spotkania z miłośnikami lawendy.

- Na naszym polu podczas sezonu kwitnienia lawendy, prowadzimy warsztaty i opowiadamy o uprawie i wykorzystaniu lawendy – informuje Pani Urszula. – Nasze pole w soboty jest też otwarte dla fotografów.

Urszula Arter, Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego/UMWP

fot.: fb Dworzysk

Dworzysk

Warszawska 13 lok. 4; 15-062 Białystok (od wtorku do piątku 11:00-17:00)

Tel. kom.: 501681631

hej@dworzysk.pl

https://dworzysk.pl;

Strona na FB: Dworzysk

Strona na Instagram: Dworzysk

https://produkty.podlaskie.eu/dworzysk

