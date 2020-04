Podlaski Produkt Lokalny. Pierogi na parze i od serca – Pierogarnia Basieńka (Bielsk Podlaski)

Biznes plan dzięki marzeniu

- Pierogarnia wzięła się z przypadku i pośpiechu – zaskakuje nas właścicielka. – Myślałam o założeniu własnej knajpki, po wielu latach pracy u innych. Akurat były ostatnie dni [sierpień 2018 r. – dop. red.] zapisów do projektu unijnego na założenie działalności gospodarczej. Na szybko, w biurze firmy prowadzącej projekt napisałam szkic pomysłu. Miało być coś, czego w Bielsku Podlaskim nie było. To wymyśliłam pierogarnię.

Ale to nie koniec zaskoczeń. Bo jeszcze kilka lat wcześniej Barbara Andrejuk pierogów lepić nie lubiła. Nawet na święta zamawiała je gotowe, od koleżanek. Myśl o stworzeniu własnego miejsca i to z pierogami w roli głównej zakiełkowała podczas wizyty w pierogarni w Giżycku.

- Naprawdę, byłam nią zauroczona. Bardzo mi się tam podobało i zamarzyłam wtedy, aby mieć coś podobnego, swojego – opowiada. – I to marzenie się przydało przy pisaniu biznes-planu.

Smak z pary

Projekt został zaakceptowany. Pierogarnia ruszyła pod koniec 2018 r. Ale przy otwarciu nie mogło zabraknąć kolejnego dowcipu losu. Po lepieniu wielu pierogów dla gości, okazało się, że gotowanie ich w wodzie nie odpowiada właścicielce.

– Nie miałam cierpliwości do pilnowania, czy się nie rozgotują. Ale miałam piec konwekcyjny kupiony z unijnej dotacji – wspomina. – Położyłam część pierogów na blasze i wstawiłam do pieca. I to było to!

Pierogi gotowane na parze są lekkie, puszyste. – I nie umyka żaden smak, ani ciasta, ani farszu – wyjaśnia Barbara Andrejuk. – Wszystko jest zamknięte w pierogu.

A pierogów w bielskiej pierogarni jest bez liku. Około 30 rodzajów. Na ostro, w wersji vege, na tłusto i na słodko.

- Dzieci bardzo lubią pierogi z twarogiem oraz te z jabłkiem z cynamonem. Na słodko podczas świąt Bożego Narodzenia świetnie przyjęły się też pierogi ze śliwką wędzoną i czekoladą – mówi Barbara Andrejuk. – Oprócz tych tradycyjnych, czyli ruskich, z kapustą i grzybami i mięsem, chętnie kupowane są też „szlachcice” i „chłopskie”.

„Szlachcice” - kryją w sobie bekon, ziemniaki i cebulę. „Chłopskie”: kaszę gryczaną, cebulę i także bekon. Są też „postne” z cebulką, kaszą gryczaną i pieczarkami, ale też z kaczką, czy farszem rybnym.

Dania z podlaskim rodowodem

Barbara Andrejuk stara się, by produkty używane do produkcji jej dań pochodziły z regionu Podlaskiego.

- Mąkę kupuję w spichrzu Podlaskich Zakładów Zbożowych w Brańsku [link do tekstu - PZZ – dop. red] , owoce mam od lokalnych sadowników i ogrodników, nabiał z podlaskich mleczarni – wymienia. – A przyprawy zawsze kupuję w Ziołowym Zakątku [link do tekstu: Dary Natury – dop. red.].

Oprócz pierogów w lokalu Barbary Andrejuk można zjeść też tradycyjny obiad. Każdego dnia proponowany jest jeden zestaw.

– Na stałe w karcie mamy flaczki i barszcz – dopowiada właścicielka, która oprócz klientów swojej pierogarni karmi także … przedszkolaki. – Codziennie robię obiad dla 50 dzieciaków z przedszkola – wyjaśnia.- Ustalam też tygodniowe menu odpowiednie do ich wieku i potrzeb. Jestem przecie także dietetykiem – przypomina.

