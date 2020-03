Podlaski Produkt Lokalny. Orłowscy – Domowa Spiżarnia

Gospodarstwo państwa Orłowskich przechodzi z pokolenia na pokolenie. Kolejnym jego właścicielem jest Piotr Orłowski. O przejściu z gospodarstwo klasycznego na ekologiczne postanowił wspólnie z rodzicami w roku 2006.

Kasza z ekologicznej uprawy

- Pomogły w tym fundusze unijne, ale też interesowałem się tym. Napisałem nawet dwie swoje prace: magisterską i inżynierską na uczelni w Olsztynie o konwersji, czyli przechodzeniu z gospodarstwa konwencjonalnego na ekologiczne – opowiada. – Nie było w tym przypadkowego pomysłu, był przemyślany plan z naukową podporą.

W swoim eko gospodarstwie - położonym na terenie województw warmińsko-mazurskiego (pow. piski) i podlaskiego (pow. grajewski i kolneński) Orłowscy prowadzą uprawę malin oraz zbóż: żyta, owsa, jęczmienia, owsa z peluszką, łubinu i gryki.

- Także je sprzedajemy, myślimy również, by zająć się sprzedażą własnej mąki z ekologicznych zbóż – planuje Piotr Orłowski. – Na razie mamy w ofercie swoją niepaloną kaszę gryczaną z ekologicznej uprawy.

Ekologiczna malina Polana

Po kilku latach ekologicznej uprawy zbóż, państwo Orłowscy postanowili zająć się też owocami. Wybrali maliny, bo – jak twierdzi Małgorzata Orłowska – one kojarzą się z domem i ciepłem.

- Zajęliśmy się tym w 2015 roku. Pierwsze owocowanie było rok później. Zależało nam na odmianie odpornej na choroby i dobrze się czującej w naszym klimacie. No i z gospodarstwa już certyfikatem ekologicznym. Kupiliśmy ekologiczne sadzonki, zaczęliśmy od pół hektara, teraz mamy prawie dwa, gatunku Polana – wyjaśnia Pan Piotr.

Ekologiczna uprawa jest bardzo wymagająca. Większość czynności trzeba wykonywać ręcznie, zakazane jest także używanie chemicznych oprysków.

-Są dozwolone preparaty organiczne, zbliżone do naturalnych, ale my tego też nie stosujemy - tłumaczy Pan Piotr. – Po sezonie ścinamy pędy do wysokości 5-8 cm nad ziemią. Na młodych, jednorocznych pędach maliny lepiej owocują, są dorodniejsze i jednorodne.

Maliny owocują od sierpnia przez całą jesień, wówczas państwo Orłowscy z rodziną urządzają zbiory.

- Część owoców sprzedajemy świeżych, a część mrozimy metodą tzw. szokową, aby nie tracić koloru, struktury i smaku malin – wyjaśnia gospodarz. A żona dodaje – I oczywiście suszymy je także. Mamy profesjonalną suszarkę do owoców o wiele większą niż domowa, 18-poziomową, dzięki której suszymy większe ilości owoców.

Sprzęt niezbędny do przetwarzania owoców Orłowscy kupili dzięki funduszom unijnym – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - w ramach działań LGD – Biebrzański Dar Natury.

Dżemy z pestkami i bez

Malinowy susz, herbatki z owocami i liśćmi malin smakują wybornie. Zwłaszcza z dodatkiem malin w soku własnym, bądź dżemu.

- To już domena żony i mamy - śmieje się Pan Piotr. – One mają swoje receptury i na nich bazujemy.

W niewielkich słoiczkach zamknięte są maliny w soku własnym, dżem malinowy z pestkami i bez pestek. Są także soki malinowe i dżemy malinowo-wiśniowe.

- To nasze, domowe przepisy, choć staramy się nieco je urozmaicić, jak np. dżem malinowy bez pestek. Klienci nas o niego prosili, bo jest zdrowy, ale dzieci niezbyt lubią te drobne pesteczki – wyjaśnia Pani Małgosia, która wspólnie z teściową zajmuje się też przetwórstwem wiśni z przydomowego sadu i ekologicznej lawendy. – Robimy z niej syropy, a także susz lawendowy.

Przetwory i susze z Domowej Spiżarni Orłowskich można kupić bezpośrednio przez stronę na fb, na rozmaitych jarmarkach i targach w regionie i w Polsce, ale także w Szczuczynie – w otwartym w styczniu 2020 r. Centrum Produktu Lokalnego (we wtorki i soboty).

A na zbiory maliny Orłowscy zapraszają wszystkich chętnych – już w sierpniu.

Urszula Arter, Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich

Gospodarstwo Rolne Piotr Orłowski – ekologiczne owoce świeże, eko zboża, kasza gryczana z gryki uprawianej ekologicznie (Górskie, pow. kolneński);

Orłowscy Domowa Spiżarnia – działalność gospodarcza – przetwory, suszone owoce. (Skaje 38, pow. grajewski).

FB: Orłowscy Domowa Spiżarnia;