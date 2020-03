Podlaski produkt lokalny. Dolina Biebrzy – gospodarstwo agroturystyczne. Pełnia ciszy i smaku

W głównej sali jadalnianej drewnianego domu położonego w centrum gospodarstwa gości wita – piec. Biały, kaflowy, z fajerkami, duchówką i piecem chlebowym.

- To połączone dwa piece: fizyczka z piecem chlebowym i płytą kuchenną. Zbudował go dla nas lokalny zdun. Oprócz tego, że daje ciepło, zapach drewna i ogrzewa atmosferę, gotujemy też na nim, pieczemy chleb. Robimy pokazy specjalnie dla gości, którzy chcą zobaczyć, jak kiedyś się gotowało w wiejskich kuchniach – opowiada nam Joanna Dembowska, właścicielka gospodarstwa, która oprócz tradycyjnej kuchni ma także nowoczesną, przestronną do przygotowywania posiłków dla gości. – Ten piec kradnie serca naszych klientów, a i my też lubimy się przy nim ogrzać.

Oprócz pieca w jadalni urzekają proste drewniane stoły, stare kredensy i lampy, lniane zasłonki i drewniane ozdoby.

- Mąż jest stolarzem, podobnie jego ojciec i dziadek, dlatego wszelkie prace związane z drewnem to ich zasługa - wyjawia Pani Joanna. - Także pomysł na uratowanie starych spichlerzy z okolic i przerobienie ich na domki dla gości, to wszystko serce i ręce mojego męża – mówi Pani Joanna.

Smak regionu na talerzu

Serca także nie brakuje w tym, co gospodyni podaje gościom na talerzach.

- Gotuję najczęściej sama z pomocą teściowej. To tradycyjna kuchnia lokalna – objaśnia Joanna Dembowska. - Staram się używać produktów z regionu, jak choćby mąkę kupuję w małym młynie w pobliskim Dolistowie. Jest nieco ciemniejsza niż inne, ale świetna do rozmaitych pierogów czy placków. Sery mam od zaprzyjaźnionej, domowej serowarni. Wędliny robimy sami, również je wędzimy, a mięso sprowadzamy z masarni Dziękonie, też niedalekiej, bo obok Moniek – zdradza. – Powidła czy marynaty także robię sama tradycyjnymi sposobami. Mój ulubiony dżem to ten z mirabelek – wskazuje na jeden ze słoiczków ustawionych na stole. - Kompot też jest z tych małych śliwek. Są kwaśne, orzeźwiające, smak mają niepowtarzalny.

Goście gospodarstwa „Dolina Biebrzy” mogą liczyć na śniadania, ale także obiady. Króluje kuchnia podlaska z wpływami zza wschodniej granicy. – Gotujemy zupy z naszych, domowych warzyw, podajemy latem chłodnik, pieczemy placki, babkę, robimy soczewiaki i pierogi oraz oczywiście kartacze – wymienia Pani Joanna. - Smażymy tylko na smalcu, bo uważam, że ten tradycyjny sposób jest najsmaczniejszy i wcale nie taki niezdrowy.

Cisza, jak ta – nad Biebrzą

Gdy goście po porannym posiłku chcą zwiedzić okolice, mają do wyboru szereg możliwości. Mogą wynająć tratwę, kajaki, łódki, rowery wodne i terenowe. – Organizujemy spływy od jednodniowych po kilkudniowe. I nie zostawiamy wtedy gości głodnych, dowozimy im jedzenie na miejsca postoju – zachęca Joanna Dembowska.

Na miejscu w gospodarstwie też można odpocząć. Widok Biebrzy leniwie płynącej tuż pod oknami, pomost spacerowy, widokowe wieże a nawet sauna w kształcie beczki nad brzegiem rzeki – to czeka na spragnionych odpoczynku, a przy tym ciszy i spokoju.

- W naszych pokojach i domkach nie mamy telewizorów ani radioodbiorników. Z dostępem do Internetu także bywa tu różnie, podobnie z zasięgiem telefonów komórkowych – wyjaśnia Pani Joanna. - Ale naszym gościom i nam to nie przeszkadza, wręcz przeciwnie, to wielka zaleta tego miejsca.

Gospodarstwo Agroturystyczne „Dolina Biebrzy” jest beneficjentem funduszy PROW 2014-2020.

Urszula Arter, Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich

Gospodarstwo Agroturystyczne „Dolina Biebrzy”

Joanna i Robert Dembowscy

Wroceń 44

19-110 Goniądz

Tel.: 603 078 051

FB: Dolina Biebrzy

https://www.dolinabiebrzy.pl

Film: https://www.youtube.com/watch?v=GbgW6tuNqPY

