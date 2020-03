Podlaski produkt Lokalny. Ciastka Siemiatyckie

- Nasza cukiernia powstała w 1984 r. Najpierw prowadziła ją mama. Nie była cukiernikiem, wszystkie ciastka, które były w cukierni, piekła na podstawie swoich, domowych przepisów – podkreśla Jolanta Posławska. - Do dziś mamy klientów, którzy kupują tylko takie ciastka, tradycyjne, domowe, czyli nasze foremkowe i maszynkowe.

Ciastka foremkowe to wykrawane foremką gwiaździste ciastka z dziurką pośrodku. Są z ciasta drożdżowego, ale mocno przewałkowywanego, tak by po upieczeniu w środku widoczne były delikatne warstwy. Z wierzchu są obsypane cukrem. A ciastka maszynkowe, to klasyczne ciastka półkruche, które swoją nazwę zawdzięczają sposobowi formowania: przez maszynkę do mięsa uzbrojoną w specjalną nakładkę.

Rodzinne Perły

- Kiedy kilkanaście lat temu przejęliśmy cukiernię, postanowiliśmy wprowadzić ciastka z przepisu naszej cioci, która piekła je na wesela. Nazywała je ciastkami warszawskimi –opowiada Pani Jolanta. - Udoskonaliliśmy je i zmieniliśmy nazwę na siemiatyckie. Przyjęły się bardzo szybko i zyskały popularność nie tylko w naszym mieście. Przyjeżdżają po nie turyści. Nasi stali klienci wożą je do swoich miast, rodzin, znajomych w całej Polsce.

Ciastka siemiatyckie to dwa niewielkie prostokąty kruchego ciasta przełożone marmoladą i z dwóch stron ozdobione kleksem bezy. W 2017 r. roku zdobyły kulinarną „Perłę” – najwyższą kulinarną nagrodę ogólnopolskiego konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”.

- Wystartowaliśmy w tym konkursie pierwszy raz i bardzo byliśmy dumni najpierw z pierwszego miejsca w województwie i nominacji do finału w Poznaniu. A potem to już z samej „Perły” – wspomina Jolanta Posławska. – W naszej rodzinie to druga „Perła”, bo pierwszą zdobyła moja teściowa [Nina Posławska – dop.red] w 2016 r. za lody tradycyjne, które w sezonie letnim sprzedajemy w naszej cukierni.

Lody tradycyjne są produkowane na bazie mleka, jajek i cukru, bez konserwantów i sztucznych barwników. Przede wszystkim o smaku śmietankowym.

Szerokie uznanie

Dokonania i nagrody siemiatyckich cukierników są przyjmowane z uznaniem także przez lokalne władze i przedsiębiorców.

- Bardzo często nasi włodarze zamawiają je do urzędów, zabierają na rozmaite targi i wystawy. Także duzi przedsiębiorcy często kupują je na swoje uroczystości – przyznaje Pani Jolanta i dodaje. –Taka współpraca i docenienie naszych wyrobów bardzo cieszy.

Cieszy także uznanie klientów, bo w cukierni przy ul. Słowiczyńskiej 42 (drugi sklep firmowy państwa Posławskich znajduje się w Siemiatyczach przy ul. 11 Listopada 13) na pytanie, które ciastka najlepiej się sprzedają ekspedientka odpowiada bez wahania:

- Siemiatyckie!

Urszula Arter, Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich

Zakład Cukierniczy Jolanta i Roman Posławscy

Ul. Słowiczyńska 42 oraz ul. 11 Listopada 13

17-300 Siemiatycze

tel.: 85 656 04 56

FB: Zakład Cukierniczy Posławscy

e-mail: ptys/at/pro.onet.pl

