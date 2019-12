Podlaski Produkt Lokalny. Aronia, dzika róża, rokitnik – prosto z krzewów w Roszkach-Sączkach

Ekologią zajmuje się ponad dekadę. Pomogła w tym Unia Europejska – poprzez zachęcające dopłaty –ale też najważniejsze były ciekawość i zamiłowanie do zdrowego, wartościowego jedzenia.

- Pewnie, że łatwo nie jest. Kontroli dużo, papierów też, a przecież plon w porównaniu z tym z produkcji konwencjonalnej o wiele niższy. Czyli pieniądze też – opowiada Czesław Perkowski przyjmując nas w domu w Roszkach-Sączkach. – Pierwsze dwa lata przestawiania gospodarstwa na ekologię były najcięższe, a potem już się wciągnąłem.

W rozmowie z producentem ekologicznej aronii, dzikiej róży i rokitnika (te owoce Pan Czesław ma certyfikowane i na bieżąco kontrolowane) towarzyszą nam jego bliscy: siostra Agnieszka i brat Jan, którzy pomagają w gospodarstwie i przy zbiorach.

- Dużo trzeba było się nauczyć, i z książek, i z czasopism, z konferencji, ale też samemu dojść. Jak zebrać dziką różę? Jak rokitnik? Oba krzewy kolczaste i łatwo nie jest – wspomina pani Agnieszka. – Do aronii mamy teraz specjalny kombajn, ale róże i rokitnik do dziś zbieramy ręcznie. Na szczęście po tylu latach mamy już swoje metody.

Męsko-damski rokitnik

Krzaki aronii, dzikiej róży i rokitnika ciągną się na polu pana Perkowskiego w kolorowych pasach. Czerwone liście aronii kryją już niewiele owoców. – Zebraliśmy już, a to co zostało, to na suszenie ewentualnie się nadaje – opowiada Pan Czesław oprowadzając nas po gospodarstwie. - Róża też zebrana, ale że jesień ciepła, to jeszcze pojedyncze kwiaty się zdarzają. Te owoce, które zostaną to ptaszkom będzie. One też potrzebują witamin.

A w owocach produkowanych przez Pana Czesława, witamin nie brakuje.

- To prawdziwe bomby wszelkiej odporności – tłumaczy nam brat gospodarza Jan Perkowski. - I aronia, i dzika róża, i rokitnik to przecież witamina C! Pomaga na odporność, wzmocnienie organizmu, jest znakomita przy przeziębieniach. My dla siebie to te wszystkie owoce suszymy, mrozimy, robimy przetwory i soki. Nawet z rokitnika.

Krzewy rokitnika pilnie strzegą swoich owoców. Mocno przylegają do kolczastych gałęzi, a dodatkowo, aby ujrzały światło dzienne - trzeba je odpowiednio sadzić.

– Ważna jest płeć. Są krzaki żeńskie i męskie i trzeba je odpowiednio przemieszać – uchyla rąbka tajemnicy pan Czesław. – Tak, jak u ludzi, żeby były owoce, to musi być mężczyzna i kobieta – śmieje się.

Satysfakcja prosto z krzaka

Większość produkowanych przez siebie owoców Pan Czesław oddaje do firm przetwórczych, zajmujących się produkcją ekologicznych soków i przetworów. Można jednak kupić u niego owoce bezpośrednio w gospodarstwie. Sezon na zbiory aronii to połowa sierpnia, rokitnik najlepiej zbierać pod koniec sierpnia, a dzika róża ma swój najlepszy czas na przełomie sierpnia i września.

- Najlepiej to przyjechać i samemu pójść na zbiory –zachęca pan Czesław. – To i na powietrzu się pobędzie, i zobaczy, że to łatwy chleb nie jest. Ale i satysfakcja będzie, że samemu z krzaków się coś zebrało.

Marzeniem Pana Czesława jest własna tłocznia soków.

- Oddaje teraz owoce do tłoczni, ale chciałbym sam produkować ekologiczne soki – mówi. – Może kiedyś się uda, bo takie soki, to samo zdrowie. Dobrze, żeby ludzie w końcu uwierzyli, że dla nich samych najlepiej, jakby się mniej truli, uważali na to co jedzą, więcej na te ekologię się oglądali.

Urszula Arter, Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP

Gospodarstwo Czesława Perkowskiego

Roszki-Sączki 2;

18-218 Sokoły

Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego

Jesteś rolnikiem, producentem z województwa podlaskiego? Chcesz, by Twoje produkty poznało szerokie grono nabywców? Zgłoś się do nas!